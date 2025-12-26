https://mehrnews.com/x39YzZ ۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳ کد خبر 6702562 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳ حریق در خط لوله اصلی گاز در مسیر کرمانشاه–سراب نیلوفر کرمانشاه- برخورد بولدوزر با لوله اصلی گاز در مسیر کرمانشاه–سراب نیلوفر رخ داد؛ حادثه بدون تلفات جانی گزارش شده است. دریافت 3 MB کد خبر 6702562 کپی شد مطالب مرتبط جان باختن مالک منزل در حریق یک مجتمع مسکونی در اقدسیه مشهد کاهش ۳۵ درصدی حوادث در سمنان؛ ۲۰۸ حادثه و حریق امداد رسانی شد جزئیات بیشتر از حریق سنگین یک تالار در روستای تمچال آستانه اشرفیه رحمت نژاد: آتش سوزی شدید یک تالار در آستانه؛ حادثه تلفات جانی نداشت برچسبها کرمانشاه اطفای حریق خط لوله گاز
