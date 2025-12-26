  1. استانها
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

حریق در خط لوله اصلی گاز در مسیر کرمانشاه–سراب نیلوفر

کرمانشاه- برخورد بولدوزر با لوله اصلی گاز در مسیر کرمانشاه–سراب نیلوفر رخ داد؛ حادثه بدون تلفات جانی گزارش شده است.

