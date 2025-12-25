سه المپین اسکی ایران در المپیک زمستانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، المپیک زمستانی ۲۰۲۶ ، از ۱۸ بهمن تا 4 اسفند در میلان و کورتینا برگزار می شود و اسکی ایران دو سهمیه (یک خانم و یک آقا) در رشته اسکی آلپاین و دو سهمیه (یک خانم و یک آقا) در رشته اسکی صحرانوردی در این رویداد خواهد داشت.

در رشته اسکی آلپاین در بخش بانوان ، صدف ساوه شمشکی نماینده اعزامی اسکی ایران به المپیک خواهد بود. قرار بود رقابتهای انتخابی بانوان اسکی آلپاین با حضور صدف ساوه شمشکی و مریم کیاشمشکی در ایتالیا برگزار شود که به علت مصدومیت و شکستگی پای کیاشمشکی در تمرینات پیش از مسابقه، صدف ساوه شمشکی نماینده اسکی آلپاین بانوان کشورمان در المپیک زمستانی خواهد بود.

در بخش مردان نیز پس از برگزاری ۱۱ مسابقه انتخابی در ایتالیا و اتریش، محمد کیادربندسری با عملکرد قابل قبول خود موفق شد در رقابت با سید مرتضی جعفری و محمد ساوه شمشکی ، تنها نماینده اسکی آلپاین مردان ایران در الپیک زمستانی باشد.

در بخش اسکی صحرانوردی بانوان، سمانه بیرامی باهر نماینده اعزامی بانوان ایران به المیپک زمستانی خواهد بود. در بخش مردان نیز اگرچه دانیال ساوه شمشکی از شانس بیشتری برای اعزام به المپیک برخوردار است ولی چون چهار اسکی باز مرد کشورمان سهمیه المپیک کسب کرده اند قرار است رقابتهای انتخابی برگزار شود تا تکلیف چهارمین نماینده اعزامی کشورمان به این دوره از بازیهای المپیک زمستانی نیز مشخص شود.

قرار است چهار المپین اسکی کشورمان از دهم ژانویه تا آغاز المپیک زمستانی برای حضور در اردوی آماده سازی به ایتالیا اعزام شوند.