به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی معاون قرآنی وزیر و رئیس مرکز عالی در دیدار با نمایندگان ادارات کل استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست هم اندیشی «توسعه و تبلیغ و ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار» گفت: سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار در اردیبهشت ۱۴۰۲ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و بر اساس آن کلیه دستگاه‌ها و نهادها ی فرهنگی و اجرایی موظفند در ترویج این فرهنگ اقدام کنند و همانطور که در این سند آمده برای تحقق زمینه ولایت امام عصر (عج) رویکردی عالمانه و هوشمندانه داشته باشیم.

معاون قرآنی وزیر افزود: نگاشت نهادی سند" توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار" در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار قرار دارد و مسئولیت پیگیری آن به این مرکز سپرده شده است.

ارباب سلیمانی افزود: امروز که دور هم جمع شده ایم مأموریت مهمی بر عهده ماست تا به موضوع "مهدویت و انتظار" بیاندیشیم و برای تحقق این مهم و مشارکت آحاد جامعه چاره اندیشی و برنامه ریزی کنیم.

دبیر شورای مهدویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مهدویت دغدغه هر مسلمان عدالت خواه و آزاد اندیش است و وظیفه هر فرد مسلمان است که نسبت به این آرمان والای جهانی نسبت خودش را مشخص کند و برای زمینه سازی ظهور با روحیه جهادی در میدان حضور داشته باشد.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت تاکید کرد: مهدویت تنها یک وظیفه اداری و کاری نیست بلکه یک تکلیف الهی است و آینده بشریت به موضوع آخرین منجی گره خورده است.

معاون قرآنی وزیر در خاتمه گفت: شایسته است این فرصت نورانی را مغتنم شمرده و با برنامه‌ریزی صحیح و همه جانبه و دقت نظر زمینه‌ی آشنایی نسل جوان با معارف مهدوی را فراهم کنیم. فرهنگ‌سازی مهدویت تنها یک شعار نیست، بلکه زمینه ساز تقویت ایمان، همبستگی اجتماعی و امید به آینده است. با توجه به اینکه نیمه شعبان را در پیش داریم، از ما و شما انتظار می‌رود با هماهنگی و اهتمام جدی، این ایام را به فرصتی مغتنم برای افزایش معرفت و محبت نسبت به حضرت ولی‌عصر (عج) تبدیل نمائیم.

در ادامه محتاجی مشاور تبلیغ و ترویج مرکز عالی قرآن و عترت علیه السلام جدول عناوین نگاشت نهادی، برنامه‌ها و اقدام‌های عملیاتی پیشنهادی پنج ساله وزارت متبوع را در راستای «سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار» تبیین و تشریح کرد و هر یک از نمایندگان استان‌ها نقطه نظرات کارشناسی خود را پیرامون این نشست و برنامه‌های استانی بیان کردند.‌