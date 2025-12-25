قدرت الله صالحی چهره ماندگار مرمت آثار تاریخی کاشان درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، استاد قدرت‌الله صالحی، استاد معماری، مرمت‌گر برجسته آثار تاریخی و از چهره‌های ماندگار هنر معماری سنتی ایران، اهل کاشان، در سن ۸۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.

این استاد فقید در پنجم بهمن‌ماه سال ۱۳۱۸ چشم به جهان گشود. وی فرزند استاد علی صالحی، از نامداران هنر مرمت‌کاری در مرکز ایران بود و از همان سال‌های کودکی با هنر معماری و مرمت بناهای تاریخی انس گرفت.

استاد صالحی پس از پایان تحصیلات ابتدایی، با گرایش به هنر آبا و اجدادی، مسیر زندگی خود را وقف معماری سنتی و مرمت آثار تاریخی کرد. او با تکیه بر دانش تجربی، مهارت‌های بومی و آموزه‌های نسل‌های پیشین، نقش مؤثری در حفظ و احیای بناهای تاریخی منطقه کاشان و شهرهای اطراف ایفا کرد.

از جمله آثار شاخصی که توسط این استاد فقید مرمت و بازسازی شده است می‌توان به مسجد گذربابا ولی کاشان، حسینیه فاطمیه، آب‌انبار سید حسین، مسجد جامع نراق و حسینیه مسجدالنبی اشاره کرد؛ بناهایی که بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران به شمار می‌روند.

خبرگزاری مهر این فقدان را به خانواده آن مرحوم، جامعه معماری و دوستداران میراث فرهنگی تسلیت می‌گوید.