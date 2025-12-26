  1. استانها
  2. اصفهان
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

تنها آب انبار روستای ازناوه از توابع بخش نیاسر کاشان

تنها آب انبار روستای ازناوه از توابع بخش نیاسر کاشان

کاشان - تنها آب انبار روستای ازناوه کاشان که مربوط به زمان پهلوی دوم است همچنان آبگیری می شود.

دریافت 37 MB
کد خبر 6702075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها