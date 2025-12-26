https://mehrnews.com/x39Yp4 ۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳ کد خبر 6702075 استانها اصفهان استانها اصفهان ۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳ تنها آب انبار روستای ازناوه از توابع بخش نیاسر کاشان کاشان - تنها آب انبار روستای ازناوه کاشان که مربوط به زمان پهلوی دوم است همچنان آبگیری می شود. دریافت 37 MB کد خبر 6702075 کپی شد مطالب مرتبط قدرت الله صالحی چهره ماندگار مرمت آثار تاریخی کاشان درگذشت ایجاد و توسعه کانالها و ساماندهی آبهای سطحی در اولویت قرار دارد انصاری: ۴۰ معدن فعال در مناطق حفاظتشده یزد وجود دارد برچسبها کاشان آب انبار روستا
نظر شما