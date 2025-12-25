گلشن: حمایت از بخش خصوصی در توسعه زنبورداری گیلان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن صبح پنجشنبه با حضور در مرکز پرورش و اصلاح نژاد زنبور عسل اطاقور و در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای دانشبنیان در حوزه کشاورزی، اظهار کرد: برنامه تولید این ایستگاه در سال جاری شامل پرورش و عرضه چهار هزار ملکه زنبور عسل اصلاحشده بومی است که با هدف ارتقای کیفیت ژنتیکی، افزایش مقاومت کندوها و بهبود بهرهوری تولید عسل در منطقه اجرا میشود.
وی افزود: مرکز پرورش و اصلاح نژاد زنبور عسل اطاقور بهعنوان تنها مرکز تخصصی پرورش و اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل در استان گیلان، یکی از ظرفیتهای مهم و راهبردی صنعت زنبورداری شهرستان لنگرود محسوب میشود و نقش مؤثری در حمایت از زنبورداران منطقه ایفا میکند.
فرماندار لنگرود با اشاره به وضعیت زنبورداری شهرستان گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، شهرستان لنگرود دارای ۲۸۰ بهرهبردار فعال در حوزه زنبورداری با مجموع هشت هزار و ۷۳۲ کندوی مدرن است که میزان تولید عسل آنها در مجموع به ۴۹ تن میرسد.
وی تصریح کرد: لنگرود در حال حاضر چهارمین شهرستان تولیدکننده عسل در استان گیلان است.
گفتنی است مرکز پرورش و اصلاح نژاد زنبور عسل اطاقور که تحت مدیریت بخش خصوصی فعالیت میکند، طی چهار سال گذشته با نظارت مستقیم معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی، بهصورت تخصصی در حوزه پرورش و اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل بومی فعالیت دارد.
بر اساس این گزارش، فعالیتهای این مرکز تنها به تولید ملکه محدود نبوده و تولید فرآوردههای جانبی زنبور عسل از جمله گرده گل، ژل رویال، برهموم و زهر زنبور را نیز شامل میشود که نقش قابل توجهی در رونق اقتصادی صنعت زنبورداری شهرستان لنگرود دارد.
نظر شما