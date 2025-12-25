به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، هیئت اعزامی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس در سفر به بغداد، پایتخت عراق، چندین دیدار با تنی چند از مسئولان و شخصیت‌های سیاسی عراقی انجام داد.

حماس با صدور بیانیه‌ای در این خصوص نوشت که این هیئت که ریاست آن را اسامه حمدان، از رهبران حماس بر عهده داشت و طاهر النونو، مشاور رسانه‌ای رئیس جنبش نیز در آن حضور داشت، به بررسی روند اجرای توافق آتش‌بس، تحولات سیاسی و میدانی، و رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط و راه‌های مقابله با آنها پرداخت.

این هیئت گزارشی از وضعیت دشوار انسانی در نوار غزه، جنایات اشغالگران در کرانه باختری و قدس، و آنچه بر اسرای فلسطینی می‌گذرد، را ارائه داد و بر ضرورت هم‌افزایی تلاش‌ها برای پایان دادن به این جنایات و تجاوزات مستمر تأکید کرد. در این دیدارها همچنین بر عمق رابطه تاریخی با عراق، با تمام اجزای سیاسی و حزبی آن و مواضع ثابت آن در قبال مسئله فلسطین تأکید شد.

در این دیدارها، راهکارهای حمایت از پایداری ملت فلسطین تا بازپس‌گیری کامل حقوق خود و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.