  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

حماس: لزوم هم افزایی منطقه‌ای برای توقف جنایات صهیونیست‌ها در غزه

حماس: لزوم هم افزایی منطقه‌ای برای توقف جنایات صهیونیست‌ها در غزه

جنبش حماس اعلام کرد که هیئت اعزامی این کشور به عراق در دیدار با مقامات این کشور بر ضرورت هم افزایی منطقه‌ای برای پایان دادن به جنایات این رژیم در غزه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، هیئت اعزامی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس در سفر به بغداد، پایتخت عراق، چندین دیدار با تنی چند از مسئولان و شخصیت‌های سیاسی عراقی انجام داد.

حماس با صدور بیانیه‌ای در این خصوص نوشت که این هیئت که ریاست آن را اسامه حمدان، از رهبران حماس بر عهده داشت و طاهر النونو، مشاور رسانه‌ای رئیس جنبش نیز در آن حضور داشت، به بررسی روند اجرای توافق آتش‌بس، تحولات سیاسی و میدانی، و رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط و راه‌های مقابله با آنها پرداخت.

این هیئت گزارشی از وضعیت دشوار انسانی در نوار غزه، جنایات اشغالگران در کرانه باختری و قدس، و آنچه بر اسرای فلسطینی می‌گذرد، را ارائه داد و بر ضرورت هم‌افزایی تلاش‌ها برای پایان دادن به این جنایات و تجاوزات مستمر تأکید کرد. در این دیدارها همچنین بر عمق رابطه تاریخی با عراق، با تمام اجزای سیاسی و حزبی آن و مواضع ثابت آن در قبال مسئله فلسطین تأکید شد.

در این دیدارها، راهکارهای حمایت از پایداری ملت فلسطین تا بازپس‌گیری کامل حقوق خود و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبر 6701534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها