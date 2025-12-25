به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا خسروی، در مراسم واگذاری کاخ اجابیت کلاردشت به یک موزه با اشاره به اهمیت این رویداد، گفت: امروز حقیقتاً اتفاق بسیار بزرگی رقم خورد و برای تحویل کاخ اجابیت در این مجموعه حضور پیدا کردیم. این اقدام از سوی ادارهکل موزهها برنامهریزی شده است که این کاخ، که از نظر معماری یکی از بناهای بینظیر بهشمار میرود، به یک موزه باستانشناسی تبدیل شود.
مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی افزود: اصل موضوع بر این است که این کاخ بهعنوان موزه باستانشناسی شهر کلاردشت مورد استفاده قرار گیرد و در این مسیر در کنار همه عزیزان و مسئولان حضور خواهیم داشت. خوشبختانه بنا در وضعیت نسبتاً سالمی قرار دارد و شرایط کلی آن مناسب است.
وی ادامه داد: هدف ما این است که در آینده نزدیک بتوانیم این مجموعه را به یک موزه باستانشناسی برای شهرستان تبدیل کنیم؛ موزهای که با محتوایی متناسب با فرهنگ و تمدن این بخش از استان مازندران طراحی شود و بتواند هویت تاریخی منطقه را بهدرستی به نمایش بگذارد.
سعید خال مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز در این مراسم نیز با تبریک این رویداد گفت: این اتفاق مبارک در خصوص این باغ بسیار زیبا، با انتقال آن به مجموعه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور و نهاد ریاست جمهوری محقق شد؛ موضوعی که با پیشنهاد مقام عالی وزارت و موافقت جناب آقای دکتر صالحی و حمایت ریاست محترم و نهاد ریاست جمهوری به نتیجه رسید.
وی با قدردانی از همراهی مسئولان افزود: جا دارد از آقای قائمپناه بابت همکاری و حمایتهای صورتگرفته تشکر و قدردانی کنم. نگاه وزارت میراثفرهنگی و گردشگری بر این است که چنین مکانهایی به موزه تبدیل شوند تا بتوانند تاریخ مازندران، تمدن و فرهنگ غنی این خطه را بهدرستی به نمایش بگذارند.
خال ادامه داد: با بازگشایی این موزه، مردم استان سرسبز مازندران، به ویژه اهالی منطقه کلاردشت، و همچنین گردشگرانی که از نقاط مختلف کشور و جهان به این منطقه سفر میکنند، میتوانند از موزه تاریخ تمدن بازدید کرده و با پیشینه ارزشمند این منطقه آشنا شوند.
نظر شما