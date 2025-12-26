  1. اقتصاد
جاده چالوس یک‌طرفه شد

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که تردد از آزادراه تهران - شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل میانک تا مکارود و محدوده‌های ولی‌آباد و وینه و محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده‌های سه‌راهی چلاو، شاهان‌دشت و پیست آبعلی سنگین و آزادراه پردیس - تهران حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۲ سنگین است.

تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)، محور هراز مسیر (جنوب به شمال)، آزادراه تهران - شمال مسیر (شمال به جنوب) و آزادراه تهران - پردیس روان است، ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

بر اساس آخرین وضعیت جوی، ترافیک سایر محورها، ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران حد فاصل پل حصارک تا امامزاده طاهر و پایانه شهیدکلانتری تا پل کلاک سنگین، گزارش شده است.

برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و مازندران دارای بارش پراکنده برف و باران است.

محورهای غیر شریانی دوآب - بلده (رفت و برگشت)، سرو آباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا (رفت و برگشت) و پونل - خلخال مسدود و همچنین محور گنج‌نامه - تویسرکان دارای انسداد فصلی است.

