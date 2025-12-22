به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار نارنجی، از تشدید آلودگی هوای پایتخت خبر داد و اعلام کرد: در روز سه‌شنبه (۲ دی‌) با حاکمیت سکون جو، افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون و در نتیجه تشدید کاهش کیفیت هوا در تهران، به‌خصوص در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی، پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، از پیامدهای این مخاطره جوی می‌توان به افزایش غبار محلی، کاهش دید افقی و افزایش شاخص آلودگی هوا در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس تا ناسالم برای همه گروه‌ها اشاره کرد. همچنین در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک، در برخی ساعات، به‌ویژه شب تا اوایل صبح روز بعد، کاهش کیفیت هوا تا سطح بسیار ناسالم نیز دور از انتظار نخواهد بود.

اداره‌کل هواشناسی استان تهران ضمن هشدار نسبت به تداوم این شرایط، بر خودداری از ترددهای غیرضروری برای تمامی گروه‌ها در ساعات اوج آلودگی تأکید کرده و استفاده از ماسک بهداشتی در ترددهای ضروری به‌ویژه در مناطق پرتردد شهری را ضروری دانسته است. همچنین پرهیز از فعالیت‌های فیزیکی سنگین و طولانی‌مدت و انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز، مهار فعالیت مراکز صنعتی آلاینده، مدیریت مصرف سوخت‌های فسیلی، آمادگی دستگاه‌های امدادرسان به‌ویژه در حوزه بهداشت و درمان و اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم برای جلوگیری از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده در این هشدار است.