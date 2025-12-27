هشدار وقوع سیلاب و کولاک برف؛ هفته‌ پر بارش در راه ۲۰ استان کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (شنبه، ۶ دی) همزمان با نفوذ موج جدید بارشی از سمت جنوب غرب و تغذیه رطوبت مناسب، بارش‌ها از ساعات گذشته در استان‌های بوشهر، فارس و خوزستان آغاز شده است.

وی افزود: با ورود سامانه جدید از شمال غرب کشور، از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان، بارش برف و باران آغاز خواهد شد. مردم ساکن در ارومیه، مهاباد، بوکان، مریوان، سردشت، بانه، پیرانشهر، نقده، میاندوآب، مراغه، شاهین‌دژ و تکاب باید آماده شرایط بارشی باشند.

اصغری بیان کرد: در نیمه جنوبی کشور، بیشترین میزان بارش امروز در کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، غرب فارس، لرستان و استان ایلام پیش‌بینی می‌شود و ابرها به تدریج در کرمان ظاهر خواهند شد و بارندگی در این استان نیز آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد: بر اساس پیش‌بینی مدل‌های جدید، روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته، بیشترین میزان بارش در کشور ثبت خواهد شد. استان‌های کرمانشاه، اصفهان، اردبیل، یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان، خراسان رضوی، سمنان، قم، تهران، البرز، قزوین، زنجان، مرکزی و سواحل دریای خزر نیز تحت تأثیر این سامانه جوی قرار خواهند گرفت. خراسان شمالی نیز درگیر بارش‌های گسترده خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: مردم ساکن در ایذه، باغ ملک، مسجد سلیمان، شوشتر، دهدشت، لیکک، گچساران، علی‌لالی، کازرون، برازجان، قیر و کارزین، فیروزآباد باید مراقب مسیرها و رودخانه‌ها باشند، چراکه احتمال وقوع سیل در این مناطق وجود دارد.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی این هفته، انتظار می‌رود آلودگی هوا کاهش یابد، اما مردم باید آماده بارندگی شدید و احتمال وقوع سیلاب باشند.