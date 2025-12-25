  1. استانها
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

دعوت فرماندار بوشهر از شهروندان برای مشارکت در اهدای خون

بوشهر- فرماندار بوشهر با حضور در مرکز انتقال خون و اهدای خون، از شهروندان واجد شرایط خواست با مشارکت مستمر در این اقدام انسان‌دوستانه، به تأمین ذخایر خونی کمک کنند.

محمد مظفری در حاشیه حضور در مرکز انتقال خون بوشهر و اهدای خون، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اهدای خون یکی از بارزترین جلوه‌های ایثار اجتماعی است که نقشی مستقیم در نجات جان بیماران و نیازمندان دارد.

وی با اشاره به کاهش ذخایر خونی در برخی مقاطع زمانی افزود: شهروندان نباید اهدای خون را به زمان یا مناسبت خاصی محدود کنند، بلکه هر زمان که امکان دارند با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون در این اقدام خداپسندانه مشارکت داشته باشند.

فرماندار بوشهر اهدای خون را نمادی روشن از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و تصریح کرد: مشارکت داوطلبانه مردم، پشتوانه اصلی فعالیت سازمان انتقال خون است و تداوم این همراهی، تضمین‌کننده سلامت بیماران و مراکز درمانی خواهد بود.

مظفری ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان سازمان انتقال خون، بر ضرورت حمایت و تقویت زیرساخت‌های این مجموعه برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به اهداکنندگان تأکید کرد.

