صدور ۳ هشدار جدید هواشناسی؛ کاهش شدید دما و بارش برف سنگین در ۲۶ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی از فعالیت دو سامانه جوی «تشدید فعالیت سامانه بارشی» و «نفوذ توده هوای سرد از عرض‌های بالا» در روزهای آینده خبر داد. این شرایط نواحی مختلف کشور را با بارش برف، رعد و برق و وزش باد شدید و کاهش دما همچنین کاهش محسوس و شدید دمای هوا، یخبندان و یخ‌زدگی گسترده، سرمای غیر متعارف و کم‌سابقه و پدیده مه روبرو خواهد کرد.

سازمان هواشناسی کشور در این اطلاعیه اعلام کرد که اولین سامانه جوی مورد اشاره موجب بارش برف و در نواحی گرمسیر باران با رعد و برق، وزش باد شدید در برخی نقاط و کاهش محسوس دما و پدیده مه خواهد شد.

این شرایط از امروز (۶ دی) آغازمی‌شود و تا سه‌شنبه (۹ دی) ادامه می‌یابد؛ به طوری که شنبه (۶ دی) شمال بوشهر، نیمه غربی شمالی فارس، نیمه شرقی خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، جنوب لرستان، ایلام، کردستان و آذربایجان غربی و یکشنبه (۷ دی) فارس، بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، غرب و جنوب اصفهان و نیمه جنوبی اردبیل تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

این وضعیت جوی دوشنبه (۸ دی) برای بوشهر، فارس، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شرقی خوزستان، نیمه غربی و جنوب کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری و جنوب لرستان و سه‌شنبه (۹ دی) برای شمال غرب فارس، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، چهارمحال بختیاری، نیمه شرقی خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، جنوب آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، جنوب اردبیل، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران، زنجان و سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، شمال بوشهر و جنوب سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

تشدید فعالیت این سامانه بارشی اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی و انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی در مناطق سردسیر به سبب بارش برف، احتمال قطع برق، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب، صاعقه در مناطق گرمسیر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در حامل‌های انرژی را در پی دارد.

پرهیز از سفرهای غیر ضروری، مجهز کردن خودروها به وسایل زمستانی، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی و جابجایی عشایر، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، آمادگی راهداری جهت برف‌روبی در محورهای مواصلاتی، آمادگی شهرداری‌ها برای برف‌روبی معابر شهری در مناطق سردسیر و عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات توصیه سازمان هواشناسی کشور در این شرایط است.

سرمای کم سابقه و یخبندان در ۲۴ استان

سازمان هواشناسی کشور با اشاره به نفوذ توده هوای سرد از عرض‌های بالا نیز اعلام کرد که دوشنبه (۸ دی) تا چهارشنبه (۱۰ دی) بخش‌هایی از کشور در معرض کاهش محسوس و شدید دمای هوا، یخبندان و یخ‌زدگی گسترده، سرمای غیر متعارف و کم‌سابقه و پدیده مه قرار خواهند گرفت.

این شرایط دوشنبه (۸ دی) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، نیمه جنوبی اردبیل، کردستان، زنجان، ارتفاعات استان‌های تهران، قزوین و البرز، شمال کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، چهارمحال بختیاری، جنوب و غرب اصفهان، شمال فارس، ارتفاعات در مرکز کرمان، شمال غرب سمنان و نیمه شمالی خراسان رضوی و سه‌شنبه (۹ دی) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، مرکز و نیمه جنوبی اردبیل، کرمانشاه، نیمه شمالی ایلام، همدان، زنجان، قزوین، البرز، نیمه شمالی تهران، مرکزی یزد، نیمه شمالی استان‌های فارس و کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، نیمه غربی اصفهان، لرستان، شمال خوزستان، ارتفاعات سمنان، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران و گلستان رخ می‌دهد.

چهارشنبه (۱۰ دی) آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، شمال خوزستان، زنجان، سمنان، کردستان، ارتفاعات گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، شمال هرمزگان، همدان، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس، قزوین، قم، نیمه غربی و شمالی کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و یزد تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

به دلیل این شرایط جوی یخ‌زدگی لوله‌های آب، کنتور و تأسیسات منازل و واحدهای صنعتی، افزایش مصرف گاز و برق و احتمال افت فشار یا قطعی، آسیب به محصولات کشاورزی، باغات و گلخانه‌ها به خصوص نهال‌ها و درختان جوان، سرمازدگی دام و تلفات دام و طیور در صورت نبود پوشش و تغذیه مناسب، یخ‌زدگی جاده‌ها و لغزندگی معابر و افزایش خطر تصادفات، اختلال در تردد جاده‌ای و روستایی مخصوصاً در مناطق سردسیر و کوهستانی، آسیب به ماشین‌آلات، خودروها و ادوات کشاورزی به دلیل یخ‌زدگی رادیاتور و سوخت، کاهش دید و ایجاد مه در برخی مناطق و افزایش احتمال شکستگی شاخه درختان به علت یخ‌زدگی و سنگینی برف دور از انتظار نیست.

بر همین اساس سازمان هواشناسی کشور توصیه کرده است که لوله‌های آب، کنتورها و تأسیسات را عایق‌بندی، ضد یخ رادیاتور خودروها و ماشین‌آلات را حتماً بررسی و در مصرف گاز و برق صرفه‌جویی کنید. سوخت مایع (نفت، گازوئیل و …) را به اندازه کافی ذخیره داشته باشید و دام‌ها و طیور را در جای سرپوشیده نگه دارید همچنین از ترددهای غیر ضروری به ویژه در شب و صبح زود خودداری کنید. هنگام رانندگی زنجیر چرخ همراه داشته باشید و با احتیاط حرکت کنید و از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کنید.

هشدار نارنجی به کشاورزان

سازمان هواشناسی کشور ضمن اشاره به بارش برف و باران و کاهش دما در برخی استان‌ها برای فعالیت‌های کشاورزی نیز هشدار سطح نارنجی صادر کرد. اثر این مخاطره را خسارت به محصولات کشاورزی اعلام کرده است. بر همین اساس به زارعان و باغداران زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع با توجه به بارش‌ها، عدم انجام آبیاری، محلول‌پاشی و سم‌پاشی با توجه به وقوع بارش‌ها، رنگ‌آمیزی تنه درختان با رنگ سفید جهت حفاظت از آفتاب سوختگی ناشی از پوشش برف به‌ویژه در شیب‌های جنوبی و آفتاب‌گیر، انجام آبیاری در خاک‌های شور بعد از وقوع باران یا برف به منظور آبشویی شوری از محیط ریشه و تسریع در انتقال محصولات برداشت شده به مکان‌های مسقف به ویژه مرکبات توصیه شده است.

همچنین پرورش دهندگان قارچ، گلخانه‌داران و انبارداران را نسبت به تهویه، تنظیم دما و تأمین سوخت سالن‌ها با توجه به کاهش دما و وقوع برف، کنترل دما و رطوبت انبارها با توجه به افزایش رطوبت جهت جلوگیری از خسارت بیماری‌های قارچی و بسته نگه‌داشتن دریچه‌های گلخانه‌ها هنگام کاهش دما و بارش توصیه کرده است.

طبق این اطلاعیه به مرغداران و دامداران نیز توصیه شده است که تهویه، تنظیم دما و تأمین سوخت سالن‌ها با توجه به کاهش دما، عدم استفاده از آب باران برای دام‌ها، تهیه خوراک پر انرژی برای دام‌ها با توجه به کاهش دما و جلوگیری از نفوذ هوای سرد و روان آب به داخل سالن‌ها را مد نظر قرار دهند.

صاحبان استخرهای پرورش ماهی نیز به پاکسازی، تنظیم و کنترل دریچه‌های ورودی و خروجی آب استخرها، جلوگیری از ورود آب گل‌آلود به استخرها با توجه به حجم بالای روان‌آب و سیلابی شدن رودخانه‌ها و عدم کود دهی به استخرهای پرورش ماهی گرم‌آبی، کاهش غذادهی به میزان نصف نرمال به دلیل ابرناکی و کاهش دما توجه کنند. خودداری دامداران و عشایر از عبور در ارتفاعات و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها با توجه به وقوع بارش‌ها، عایق‌بندی و محافظت از کندوها در مقابل بارش، کاهش دما و وزش باد، تغذیه کمکی کلونی‌ها جهت زمستان‌گذرانی و عدم چرای دام در مراتع و انتقال دام‌ها به مکان سرپوشیده هنگام وقوع بارش را در نظر گیرند.

برای نگهداری از ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی نیز تخلیه آب و جمع‌آوری لوله‌ها، اتصالات و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر و استفاده از ضد یخ در رادیاتور ماشین‌آلات کشاورزی و محافظت از ادوات کشاورزی با توجه به روند کاهشی دما و آغاز بارش‌ها توصیه شده است.

وزش باد شدید و نسبتاً شدید در برخی استان‌ها

سازمان هواشناسی کشور همچنین با صدور سطح زرد هواشناسی از افزایش گرادیان فشاری در طول امروز شنبه تا چهارشنبه نیز خبر داده است. این شرایط که موجب وزش باد شدید تا نسبتاً شدید و گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا در نواحی مستعد خواهد شد، شنبه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، کرمان، سیستان و بلوچستان و شرق استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی و یکشنبه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، فارس، اصفهان، یزد، اردبیل، همدان، مرکزی، شرق سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، شمال فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری پیش‌بینی می‌شود.

دوشنبه استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، هرمزگان، سمنان، جنوب استان‌های تهران و البرز، قزوین، قم، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، فارس، کردستان، همدان، آذربایجان غربی، اردبیل، مرکزی و یزد و سه‌شنبه استان‌های اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، گلستان، لرستان، مازندران، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی، قم، کرمان، مرکزی و یزد این وضعیت را تجربه می‌کنند.

این شرایط برای چهارشنبه در خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان پیش‌بینی شده است و احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی به ویژه در مناطق مستعد، امکان آسیب به سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و داربست‌ها، احتمال شکستن شاخه‌های درختان و سقوط اشیای سبک، اختلال در تردد جاده‌ای به ویژه برای خودروهای سبک و افزایش خطر سقوط اجسام از ارتفاع را به همراه دارد.

سازمان هواشناسی کشور احتیاط در ترددهای جاده‌ای به ویژه برای خودروهای سبک، خودداری از توقف و پارک خودرو در کنار درختان فرسوده، تابلوهای تبلیغاتی و سازه‌های موقت، اطمینان از استحکام داربست‌ها، تابلوها و پوشش‌های موقت ساختمانی، پرهیز از انجام فعالیت‌های عمرانی و کار در ارتفاع و احتیاط در انجام فعالیت‌های کوهنوردی، طبیعت‌گردی و گردشگری را توصیه کرده است.