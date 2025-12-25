شهریاری: به داد بیمه سلامت برسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، در نامه‌ای به رئیس جمهوری، با موضوع «اقدام فوری در خصوص بحران عمیق مالی سازمان بیمه سلامت ایران»، نوشت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در راستای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی حوزه سلامت و با توجه به گزارش‌های متعدد و هشدارآمیز از سوی انجمن‌های تخصصی پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیک و کادر درمان سراسر کشور، نسبت به وضعیت فاجعه‌بار مالی سازمان بیمه سلامت ایران شدیداً ابراز نگرانی می‌نماید.

این بحران نه تنها پایداری نظام بیمه‌ای پایه را به طور جدی به خطر انداخته، بلکه دسترسی بیش از ۴۴ میلیون بیمه شده به خدمات ضروری درمانی را دچار مشکل می‌کند.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و گزارش‌های رسمی، سازمان بیمه سلامت با چالش‌های اساسی در زمینه کسری بودجه و انباشت بدهی‌ها مواجه است.

اهم موارد

۱. بر اساس صورت مالی حسابرسی شده، سازمان بیمه سلامت با زیان انباشته نزدیک به ۳۰ همت تا پایان سال ۱۴۰۳ مواجه شده است که تاکنون هیچ اقدام مؤثری در خصوص جبران و ترمیم این کسری اجتناب ناپذیر صورت نگرفته است.

۲. کسری بودجه شدید و ناترازی ساختاری که حتی با افزایش اعتبار پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز جبران نخواهد شد. بدین شکل که اعتبار پیشنهادی سهم دولت سازمان بیمه سلامت بر اساس مفاد ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بر مبنای محاسبات دقیق مبلغ ۱۷۲ همت پیش بینی شده است که سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر است در لایحه بودجه سال آتی مبلغ ۸۸ همت لحاظ نماید که بدون تردید این مبلغ حداکثر قادر به پرداخت مطالبات سال ۱۴۰۴ خواهد شد و مطالبات سال ۱۴۰۵ آن سازمان بلامحل خواهد ماند.

۳. سازمان بیمه سلامت در سال ۱۴۰۴ از محل اعتبارات ابلاغی خود (۶۷.۹ همت) مبلغ ۴۰ همت را جهت پرداخت هزینه‌های سال ۱۴۰۳ و ۱۷ همت نیز بابت هزینه‌های سال ۱۴۰۴ (مجموعاً ۵۷ همت) اختصاص داده است و این در حالی است که در سال جاری بر اساس اسناد ثبت و قطعی نشده تاکنون، بدهی‌های معوق به مراکز دولتی دانشگاهی به مبلغ ۳۰.۵ همت و غیر از دولتی دانشگاهی به مبلغ ۱۵.۸ همت (مجموعاً ۴۶.۳ همت) است.

۴. تأخیرهای غیرقابل قبول در پرداخت مطالبات بدین شکل است که در مراکز دولتی دانشگاهی حدود ۸ ماه و غیر از دولتی دانشگاهی حدود ۶ ماه در سال ۱۴۰۴ پرداخت نشده است.

۵. بحران نقدینگی حاد در مراکز درمانی منجر به چک‌های برگشتی، ناتوانی در تأمین دارو و تجهیزات، کاهش پرسنل و تهدید جدی تعطیلی مراکز شده است.

این وضعیت اسف‌بار، کادر درمان را نا امید کرده و ادامه این بی‌توجهی و تأخیر در حل بحران، به احتمال بسیار بالا منجر به اعتراضات گسترده در حوزه سلامت و درمان خواهد شد که می‌تواند تبعات امنیتی، اجتماعی و سیاسی جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. جامعه پزشکی که همواره در خط مقدم خدمت به مردم بوده، دیگر تحمل این حجم از فشار مالی را ندارد و نشانه‌های اولیه نارضایتی علنی در حال بروز است.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وضعیت موجود را یک تهدید ملی علیه سلامت عمومی می‌داند و تأکید می‌کند که سکوت یا تأخیر بیشتر در مواجهه با آن، غیرقابل قبول و غیرمسئولانه است.

آقای رئیس‌جمهور، سلامت مردم باید خط قرمز مسئولین نظام باشد. لذا این کمیسیون ضمن آمادگی کامل برای هرگونه همکاری، از حضرتعالی انتظار دارد با دستور قاطع و فوری نسبت به اجرایی شدن موارد ذیل در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام تا از بروز تبعات گسترده‌تر و غیرقابل جبران جلوگیری به عمل آید.

۱ . صدور دستور قاطع و فوری برای تخصیص حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار ویژه تا پایان سال جاری به منظور تسویه بخش قابل توجهی از بدهی‌های معوق.

۲. بازنگری اساسی و فوری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با هدف ایجاد منابع پایدار واقعی برای سازمان بیمه سلامت، از جمله افزایش چشمگیر سهم مالیات‌های سلامت‌محور.

۳. تشکیل فوری کارگروه عالی با حضور بالاترین مقامات سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، خزانه‌داری کل کشور و سازمان بیمه سلامت برای نظارت روزانه بر پرداخت‌ها و جلوگیری از تکرار این بحران.