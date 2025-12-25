برگزاری آزمون استخدامی مرزبانی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرحله آزمون کتبی داوطلبان استخدامی رسته مرزبانی مقطع افسری محل، صبح پنجشنبه با حضور ۱۸۵ داوطلب بومی در شهر زاهدان برگزار شد.

سردار رضا شجاعی فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان قبل از شروع آزمون به داوطلبان گفت: خدمت در لباس مرزبانی، یک ارزش و مایه افتخار است.

وی بیان داشت: ولایتمداری و با ایمان بودن لازمه استخدام در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.



فرمانده مرزبانی استان با تاکید بر سخن مقام معظم رهبری که کارکنان فرماندهی انتظامی، مجاهدان فی سبیل الله هستند، تصریح کرد: برای مجاهدت در راه خدا باید تلاش‌های فردی و برنامه‌ریزی‌های سازمانی در زمینه آموزشی و تربیتی و به ویژه گزینش وجود داشته باشد تا خدمتی با اقتدار، پایدار و عاری از هرگونه عیب و نقص به جامعه اسلامی ارائه شود.

سردار شجاعی در پایان افزود: نتایج برگزاری آزمون به زودی به داوطلبان اطلاع‌رسانی خواهد شد.