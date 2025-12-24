  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۱

سردار شجاعی: ۲ فروند لنج صیادی حامل حشیش در بندر چابهار توقیف شد

زاهدان - فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از توقیف ۲ فروند شناور سنگین لنج صیادی حامل ۵۹ کیلوگرم حشیش و مقدار تقریبی ۳۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در سطح حوزه استحفاظی چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، دریابانان پایگاه دریابانی چابهار با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیری فرآورده‌های سوختی قاچاق را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت موفقیت آمیز توسط دریابانان اظهار داشت: مأموران در این عملیات موفق شدند ضمن توقیف دو فروند شناور، مقدار ۵۹ کیلوگرم حشیش و مقدار ۳۴ هزار ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند.

سردار شجاعی با اشاره به دستگیری ۲ متهم، گفت: قاچاق سوخت یکی از مهمترین عوامل ایجاد اقتصادی در جامعه است و مأموران این فرماندهی بدون اغماض و با تشدید اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی با هرگونه تحرک سو برخورد خواهند کرد.

وی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش فرآورده‌های سوختی کشف شده ۳۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

