به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح پنجشنبه در دیدار فعالین اقتصادی استان اصفهان با وزیر امور خارجه که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد اظهار کرد: اصفهان از گدشته‌های دور در راه ابریشم یکی از بازیگران اصلی بوده و نقش بسیار پررنگی داشته است؛ همچنین اتفاقات خوبی در زمینه دیپلماسی دوجانبه و به ویژه خواهرخواندگی اتفاقات بسیار خوبی در اصفهان رقم خورده است.

وی افزود: صنعتگران ما در بخش خصوصی چند گام از ما جلوتر هستند و کارهای بسیار ارزشمندی انجام داده‌اند اما علی‌رقم تمام تلاش‌ها، نظام مسائل استان اصفهان بسیار زیاد است و حال اقتصاد اصفهان خوب نیست.

استاندار اصفهان با بیان اینکه توجه وزارت امور خارجه و دولت می‌تواند به اصفهان کمک کند، گفت: اصفهان علی‌رغم آنکه صدها سال است دیگر پایتخت صدهاسال پایتخت نیست اما هنوز آن را باور نکرده و ظرفیت آن را دارد که بار اقتصاد کشور را به دوش بکشد.

وی افزود: ایده‌های فعالین اقتصادی استان اصفهان قابل انجام است و همه آنها برای رفع مشکلان پای کار هستند.