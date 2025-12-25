  1. استانها
جمالی‌نژاد: استان اصفهان با حمایت دولت بار اقتصاد کشور را به دوش خواهد

اصفهان -استاندار اصفهان گفت: با حمایت دولت حال اقتصاد استان اصفهان بهبود می‌یابد و این استان ظرفیت آن را دارد که بار اقتصاد کشور را به دوش بکشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح پنجشنبه در دیدار فعالین اقتصادی استان اصفهان با وزیر امور خارجه که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد اظهار کرد: اصفهان از گدشته‌های دور در راه ابریشم یکی از بازیگران اصلی بوده و نقش بسیار پررنگی داشته است؛ همچنین اتفاقات خوبی در زمینه دیپلماسی دوجانبه و به ویژه خواهرخواندگی اتفاقات بسیار خوبی در اصفهان رقم خورده است.

وی افزود: صنعتگران ما در بخش خصوصی چند گام از ما جلوتر هستند و کارهای بسیار ارزشمندی انجام داده‌اند اما علی‌رقم تمام تلاش‌ها، نظام مسائل استان اصفهان بسیار زیاد است و حال اقتصاد اصفهان خوب نیست.

استاندار اصفهان با بیان اینکه توجه وزارت امور خارجه و دولت می‌تواند به اصفهان کمک کند، گفت: اصفهان علی‌رغم آنکه صدها سال است دیگر پایتخت صدهاسال پایتخت نیست اما هنوز آن را باور نکرده و ظرفیت آن را دارد که بار اقتصاد کشور را به دوش بکشد.

وی افزود: ایده‌های فعالین اقتصادی استان اصفهان قابل انجام است و همه آنها برای رفع مشکلان پای کار هستند.

