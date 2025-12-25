ورزش تیراندازی باید تیرانداز محور و استعدادیاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی رؤسای هیأتهای تیراندازی شهرستانهای مازندران در سالن ادارهکل ورزش و جوانان مازندران در ساری اظهار کرد: سطح توقعات امروز جامعه بهدلیل وجود پلتفرمهای تبلیغاتی بدون مرز است که دروازهبانی مطبوعات را حذف و دنیای رسانه را نامتوازن کرده است.
وی افزود: تمییز اخبار درست و نادرست در دنیای امروز دشوار شده و تشخیص و اثبات را بسیار سخت کرده است.
رئیس هیأت تیراندازی مازندران خاطرنشان کرد: با بیش از دو سال و اندی فعالیت باید صادقانه بگوییم که توفیق دندانگیری نداشتیم و توفیقات نسبی حاصل شده است.
اسکندرنیا با تاکید بر اینکه باید هیأت تیراندازی را در مازندران به جایگاه واقعی خود برسانیم، ادامه داد: قوانینی که نگارش شده باید شفاف بوده و حوزه و اختیارات کاملاً روشن باشد.
وی بیان کرد: برگزاری کلیه مسابقات استانی و کشوری در مازندران باید بهطور مستقیم با نظارت این هیأت انجام شود که تا به امروز ۴۰ درصد این مساله محقق شده است.
اسکندرنیا عنوان کرد: برای اولین بار و بهعنوان اولین استان، ردیف اعتباری از سازمان برنامه و بودجه دریافت کردیم.
رئیس هیأت تیراندازی مازندران اعلام کرد: باید در هر شهرستان یک سایت تیراندازی داشته باشیم و زمینی در این خصوص مشخص و اعتبارات تخصیص و متولی آن اداره شهرستانی ورزش و جوانان باشد.
اسکندرنیا گفت: باید تفنگها بهعنوان اموال هیأتها ثبت شود، نه اینکه بعنوان هدایا به اشخاص تعلق پیدا کند.
وی عنوان کرد: ما در مازندران در حوزه زیرساخت فقیریم و البته یک سالن در مرکز استان در حال احداث و تجهیز هوشمند و نصب سیستم دیجیتال است.
رئیس هیأت تیراندازی مازندران خاطرنشان کرد: تقریباً سالن تیراندازی ساری در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و نیازمند تجهیز آن هستیم.
اسکندرنیا ادامه داد: بنابر بخشنامهای که بزودی ابلاغ میشود، تمامی هیأتهای شهرستانی میتوانند برای سلاحهای غیرمجاز، مجوز صادر کنند و با ممنوع شدن شکار قطعاً این امر، شتاب بیشتری میگیرد.
وی تصریح کرد: سازمانها و دستگاههای حاضر در استان باید با هیأت تیراندازی مازندران همکاری کنند و زیرساختهای در حال ایجاد، زمینه این مهم را فراهم آورده است.
اسکندرنیا افزود: نشود شهرستانی متصور شود که هیأت تیراندازی، شخصی است و مستقل عمل کند؛ باید اقدامات را استانی دید و همه بهصورت یکپارچه و هدفمند برای رشد تیراندازی در مازندران، اقدام کنند.
رئیس هیأت تیراندازی مازندران با بیان اینکه ورزش تیراندازی باید تیرانداز محور، بهپیش برود، اذعان کرد: رؤسای هیأتهای شهرستانی باید نسبت به شرکت در جلسات استانی هیأت تیراندازی مازندران، اهتمام داشته باشند.
اسکندرنیا گفت: هیأت تیراندازی مازندران تمامقد از تمامی هیأتهای شهرستانی حمایت خواهد کرد.
هیئتهای شهرستانی به دنبال استعدادیابی باشند
وی ادامه داد: هیأتهای شهرستانی باید در کنار برگزاری مسابقات، بدنبال استعدادیابی و سایر مأموریتهای تعریفشده باشند و تمامی مأموریتها را به موازات یکدیگر، پیش ببرند.
اسکندرنیا افزود: هیأت تیراندازی مازندران باید جایگاه و شأن واقعی خود را پیدا کند و این امر نیازمند همدلی و همراهی همه شهرستانها است.
رئیس هیأت تیراندازی مازندران اعلام کرد: من همه هیأتها را به یک چشم نمیبینم و قطعاً هیأتی که فعال است با هیأتی که فقط در حد نام است برای ما فرق دارد و قطعاً امکانات و سلاح را در اختیار هیاتهایی که فعالیت ندارند قرار نمیدهم و لذا باید هیأتهای شهرستانی را رتبهبندی کنیم.
اسکندرنیا گفت: طبیعی است که رسانه معاند و مطبوعات بیگانه بر علیه کشورمان بنویسند و شکاف ایجاد کنند و ما باید در سایه اتحاد، همدلی و فعالیت جهادی، دلسوزانه و با جدیت فعالیت کنیم و در بحث ساختاری و منابع انسانی، باید از نیروهای باانگیزه بهره بگیریم.
وی با تاکید بر اینکه رؤسای هیأتهای شهرستانی نباید نگاه اقتصادی و شخصی داشته باشند، گفت: کتمان در داراییهای هیأت نیز پذیرفتنی نیست و بدانید این صندلی برای خدمت به ورزشکاران و توسعه این ورزش است.
رئیس هیأت تیراندازی مازندران اعلام کرد: اگر سلاحی از سوی فدراسیون و یا هدایا به هیأت تیراندازی مازندران تعلق گیرد، قطعاً این سلاح را در اختیار هیأتهای فعال شهرستانی قرار خواهیم داد و قطعاً شهرستانهایی که دارای سایت تیراندازی هستند در ارجعیت قرار دارند.
