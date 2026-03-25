انتصاب سرپرست جدید فرمانداری ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی استاندار مازندران، بهروز اسکندرنیا به عنوان سرپرست فرمانداری ساری منصوب شد.

اسکندرنیا پیش از این مسئولیت‌هایی همچون مشاور استاندار، مدیرکل حراست وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، معاون اجرایی شرکت عمران شهر جدید پردیس و معاون هماهنگی و امور استان‌های ستاد امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری را در کارنامه داشته است.

بر اساس این گزارش، همچنین محمدعلی نوبخت، فرماندار سابق ساری، با حکم استاندار مازندران به عنوان مشاور استاندار منصوب شد.

گفتنی است شهرستان ساری به عنوان مرکز استان مازندران از جایگاه ویژه‌ای در مدیریت اجرایی و توسعه‌ای این استان برخوردار است.