هیات تیراندازی در مازندران با کمبود تجهیزات روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا صبح شنبه در مجمع انتخاباتی هیأت تیراندازی استان بهعنوان تنها کاندیدای ریاست در جمع حاضرین اظهار کرد: مازندران از کمبود امکانات و تجهیزات تیراندازی رنج میبرد.
وی با اشاره به اینکه به مدت ۶ ماه به عنوان سرپرست هیأت مشغول فعالیت هستم، افزود: یکی از اصول اصلی در هر کاری، همگرایی است و منتج به پیشرفت خواهد شد.
اسکندرنیا خاطرنشان کرد: در این مدت، برگزاری ۲۰ مسابقه سالنی اهداف ثابت، ۱۰ مسابقه اهداف پروازی، موفقیت قهرمانان این رشته در صحنههای آسیایی و جهانی بخشی از عملکرد هیأت بود.
سرپرست هیأت تیراندازی مازندران ادامه داد: تجهیز و تکمیل و راهاندازی ورزشگاههای مختص تیراندازی چالش امروز ما است البته در حوزه نرمافزاری نیز با مشکلاتی مواجه هستیم.
اسکندرنیا با اشاره به اینکه مازندران دارای پتانسیل و ظرفیتهای فراوانی بوده و دارای استعدادهای درخشانی بهویژه در سنین نوجوانان است، اعلام کرد: رغبت بانوان در این رشته بسیار مطلوب بوده و مستلزم توجه ویژه است.
وی عنوان کرد: امروز ساختمان هیأت تیراندازی مازندران افتتاح می شود و قطعاً به سرعت، کمیتهها را راهاندازی و هیأتهای شهرستانی باید رؤسای خود را تا یکماه آینده معرفی کنند.
سرپرست هیأت تیراندازی مازندران مطرح کرد: تیراندازی در حوزه سرمایه انسانی کم ندارد و مشکل ما در حوزه مکان تمرین، امکانات و تجهیزات است و انتظار ما راهاندازی سایت تیراندازی به نام خود هر شهرستان است.
این مسئول متذکر شد: ساماندهی سالنها چه در اهداف ثابت و چه در اهداف پروازی یک ضرورت بوده و میبایست بر اساس استانداردهای فعلی، بهروزرسانی شوند.
اسکندرنیا یادآور شد: شرایط خوبی در استان جهت بالندگی وجود دارد و باید با حمایت از این رشته آن را به جایگاه واقعی خود بازگرداند.
وی گفت: ساماندهی و استعدادیابی از نکات بسیار مهمی است که باید به عنوان یک هدف اصلی مدنظر قرار گرفته و دنبال شود.
نظر شما