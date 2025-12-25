نورپردازی پهنه رودکی با رویکرد ارتقای نشاط شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ حسین پیراردی، با اشاره به جایگاه فرهنگی این معبر گفت: معبر استاد شهریار یا پهنه رودکی همه‌روزه پذیرای تعداد زیادی از شهروندان و هنردوستان است؛ از همین رو با رویکرد غنی‌سازی اوقات فراغت شهروندان، این مسیر با اجرای تونل نوری، طرح‌های دکوری نور و ایجاد معبر پاییزی به فضایی زیبا و دل‌نشین تبدیل شد.

وی افزود: اداره زیباسازی حوزه خدمات شهری، علاوه بر نورپردازی، اقدام به نصب المان شعر استاد شهریار و همچنین استقرار کیوسک نگهبانی با طراحی رادیو کرده است تا هویت فرهنگی فضا تقویت شود.

به گفته معاون خدمات شهری منطقه ۱۱، طول تونل نوری اجراشده در این معبر ۵۰ متر است و معبر پاییزی طراحی‌شده، جلوه‌ای متفاوت به پهنه رودکی بخشیده است.