۵۵ درصد از مطالبات مالباختگان پرونده صندوق بهمئی پرداخت شد

یاسوج-دادستان عمومی و انقلاب یاسوج گفت: تاکنون ۵۵ درصد مطالبات مالباختگان صندوق بهمئی پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی صندوق بهمئی از حیث ابعاد حقوقی، مالی و قضائی در جلسه‌ای گفت: این پرونده برای تسریع در فرآیند رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت و در این رابطه تصمیمات قانونی اتخاذ شده است.

وی اظهار کرد: موضوع رد مال و نحوه تسویه باقیمانده مطالبات شکات و مالباختگان به‌صورت جزئی و کارشناسی مورد بحث قرار گرفت و در این خصوص دستورات لازم صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با اشاره به اینکه بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد بخشی دیگر از مطالبات مالباختگان از طریق پرداخت نقدی و از محل فروش دارایی‌های متهم تا پایان سال ۱۴۰۴ پرداخت شود، ادامه داد: به منظور تسویه کامل مطالبات مالباختگان، سهام متناسب به آنها واگذار می‌شود.

وی با بیان این نکته که تاکنون ۵۵ درصد مطالبات مالباختگان پرداخت و کیفر خواست متهم نیز صادر شده است، اضافه کرد: این پرونده به عنوان مهم‌ترین پرونده اقتصادی در سطح دادسراهای استان مطرح و در حال بررسی است.

موسویان با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده با نظارت مستقیم دادستان، معاون دادستان و بازپرس مربوطه در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: ما با جدیت کامل و بدون هیچ‌گونه اغماض، روند بررسی را دنبال می‌کنیم تا حقوق عمومی مردم حفظ شود.

