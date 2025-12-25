۵۵ درصد از مطالبات مالباختگان پرونده صندوق بهمئی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی صندوق بهمئی از حیث ابعاد حقوقی، مالی و قضائی در جلسه‌ای گفت: این پرونده برای تسریع در فرآیند رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت و در این رابطه تصمیمات قانونی اتخاذ شده است.

وی اظهار کرد: موضوع رد مال و نحوه تسویه باقیمانده مطالبات شکات و مالباختگان به‌صورت جزئی و کارشناسی مورد بحث قرار گرفت و در این خصوص دستورات لازم صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با اشاره به اینکه بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد بخشی دیگر از مطالبات مالباختگان از طریق پرداخت نقدی و از محل فروش دارایی‌های متهم تا پایان سال ۱۴۰۴ پرداخت شود، ادامه داد: به منظور تسویه کامل مطالبات مالباختگان، سهام متناسب به آنها واگذار می‌شود.

وی با بیان این نکته که تاکنون ۵۵ درصد مطالبات مالباختگان پرداخت و کیفر خواست متهم نیز صادر شده است، اضافه کرد: این پرونده به عنوان مهم‌ترین پرونده اقتصادی در سطح دادسراهای استان مطرح و در حال بررسی است.

موسویان با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده با نظارت مستقیم دادستان، معاون دادستان و بازپرس مربوطه در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: ما با جدیت کامل و بدون هیچ‌گونه اغماض، روند بررسی را دنبال می‌کنیم تا حقوق عمومی مردم حفظ شود.