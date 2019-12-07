واریز مرحله چهارم سپرده مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صادقی با بیان اینکه تسویه بخش دیگری از باقیمانده سپرده مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاه امروز (۱۶ آذر) انجام شد، اظهار کرد: با پرداخت این مرحله مطالبات ۲۱۰۰ نفر از مالباختگان پرونده به صورت کامل تسویه شد.

وی تصریح کرد :تمامی سپرده‌گذارانی که باقیمانده طلب آنها کسر وجوهی که در زمان فعالیت محکوم علیه (تحت عنوان سود) دریافت کرده‌اند و نیز پرداخت های مراحل پیشین سه مرحله قبل مرحله قبل تا ۲۶۰ میلیون ریال باشد به صورت کامل تسویه شده است.

دادستان کرمانشاه یادآور شد: با واریز امروز شنبه، صرفا بخشی از طلب ۵۰۰ نفر از شکات پرونده باقی خواهد ماند که البته در این مرحله به حساب هر کدام از این افراد هم مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال واریز شده است .

صادقی در ادامه با بیان اینکه طی این چهار مرحله تمامی مطالبات ۱۱ هزار و ۲۸۸ نفر از مالباختگان به صورت کامل تسویه شد، عنوان کرد: جمعاً در چهار مرحله پرداختی ۱۲۰ میلیارد تومان به حساب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان واریز شده است.

وی همچنین از تلاش برای تسویه طلب ۵۰۰ نفر شاکی باقیمانده این پرونده خبر داد و گفت: با تلاش مجدانه تسویه مانده طلب بقیه شکات نیز تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.

مدعی‌العموم کرمانشاه افزود: نیازی به مراجعه مالباختگان به دادسرا نمی باشد و واریز به حساب های آنها نزد بانک ملی انجام شده است و از طریق دستگاه‌های خودپرداز یا رجوع به شعب بانک ملی سراسر کشور قابل برداشت است.

صادقی اضافه کرد: افرادی که مانده طلب آنها تا ۲۶۰ میلیون ریال است و حساب آنها در این مرحله تسویه نشده است و یا افرادی که سپرده آنها بیش از مبلغ تعیین شده مذکور می باشد و کمتر از ۱۶۰ میلیون ریال در این مرحله به حساب آنها واریز شده است می توانند جهت بررسی موضوع به شعبه نهم اجرای احکام کیفری واقع در کوچه ثبت مراجعه کرده یا مشخصات خود را از طریق سامانه پیغام گیر صوتی(۰۸۳۳۷۲۳۲۲۳۹۲) برای بررسی مجدد اعلام کنند.