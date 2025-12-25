تاکید بر رفع مشکلات زیرساختی و اشتغال سرفیروزآباد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تیشه‌کنی بخشدار سرفیروزآباد ظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری بخش فیروزآباد با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و نمایندگان مردم استان، ضمن قدردانی از حضور مدیران و مسئولان، وضعیت بخش و مشکلات آن را تشریح کرد.

وی با اشاره به مساحت هزار و نهصد هکتاری بخش و وجود ۲۴۹ روستا و سه شهر، آن را یکی از بخش‌های بزرگ و مهم استان معرفی کرد و یاد و خاطره ۱۱۰ شهید بخش را گرامی داشت.

بخشدار سرفیروزآباد با بیان اینکه اشتغال در این بخش عمدتاً مبتنی بر کشاورزی و دامداری است، تأکید کرد که نبود فرصت‌های شغلی پایدار موجب مهاجرت روستاییان و بروز مشکلات اجتماعی می‌شود.

وی همچنین به کمبود فضاهای آموزشی و ورزشی، مشکلات تأمین آب شرب و نیاز به حفر چاه‌های جدید در روستاهای سان مشاهی، ماهوران و جیر انقلاب اشاره کرد.

تیشه‌کنی مشکلات راه‌های روستایی را از دیگر چالش‌های مهم بخش عنوان کرد و خواستار تسریع در روکش آسفالت محورهای سراب تا روستای زنگی و ژان شد.

وی همچنین بر رفع کمبود آنتن‌دهی تلفن همراه و برق در برخی روستاها تأکید کرد.

بخشدار در ادامه به پیگیری ارتقا بخش سرفیروزآباد به شهرستان و اجرای فاز دوم مجتمع امام علی و مرکز جامع سلامت شهری اشاره کرد و خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات کشاورزی و نوسازی مدارس باقی‌مانده شد.

وی در پایان از استاندار و مسئولان استان خواست تا با حمایت و تسریع در اجرای مصوبات، زمینه توسعه پایدار و بهبود زیرساخت‌ها برای مردم بخش فراهم شود