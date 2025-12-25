ایوبی: تاریخ چند هزار ساله برگ برنده کلاردشت در عرصه جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله ایوبی ظهر پنجشنبه در مراسم واگذاری کاخ اجابیت کلاردشت، با اشاره به حضور مسئولان شهری و محلی، اظهار کرد: هم‌افزایی میان شورای شهر، شهرداری و فرمانداری نشان می‌دهد مسیر درستی آغاز شده و بدون تردید با ادامه این روند، همراهان بیشتری به این حرکت خواهند پیوست.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز، دیده‌شدن ساده نیست، افزود: هر منطقه‌ای که بخواهد در سطح جهانی مطرح شود، باید بداند چه ویژگی منحصربه‌فردی دارد. تفاوت‌ها عامل اصلی دیده‌شدن هستند و کلاردشت نیز باید جایگاه متمایز خود را در میان شهرهای ایران و حتی منطقه بازتعریف کند.

مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر نقش تاریخ در ایجاد این تمایز تصریح کرد: تاریخ را نمی‌توان ساخت یا تقلید کرد. بسیاری از کشورها اگر بخواهند به پیشینه تاریخی ایران برسند، باید هزاران سال منتظر بمانند. این سرمایه عظیم، مزیتی است که در اختیار ما قرار دارد و امروز با واگذاری کاخ اجابیت، فرصت مناسبی برای نمایش این تاریخ فراهم شده است.

ایوبی با اشاره به مقایسه توسعه‌های نوظهور در برخی کشورهای منطقه گفت: زرق‌وبرق و ساخت‌وساز قابل احترام است، اما بدون پشتوانه تاریخی، هویت ماندگاری ایجاد نمی‌شود. آنچه ایران و مناطقی مانند کلاردشت در اختیار دارند، پیشینه‌ای عمیق و ریشه‌دار است که باید به‌درستی معرفی شود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث فرهنگی همچنین به جایگاه مشاهیر تاریخی ایران اشاره کرد و افزود: در سطح بین‌المللی، شخصیت‌هایی که سالگردهای مهم تولد یا فعالیت آن‌ها فرا می‌رسد، محور برنامه‌های فرهنگی قرار می‌گیرند. ایران با ده‌ها شخصیت دارای پیشینه هزارساله، ظرفیت کم‌نظیری در این حوزه دارد که نشان‌دهنده عظمت فرهنگی این سرزمین است.

وی در پایان با ابراز خرسندی از برگزاری این مراسم گفت: امروز شاهد اتفاقی ارزشمند بودیم که مطالبات دیرینه مردم را بازتاب داد. به‌عنوان فردی برخاسته از کلاردشت، امیدوارم این مسیر با قدرت ادامه پیدا کند و به نتایج ماندگار برای منطقه منجر شود.