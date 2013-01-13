برق مناطق روستایی پیرانشهر همچنان قطع است

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر آب و برق مناطق شهری برقرار شده ولی با گذشت 4 روز از آغاز بارش سنگین برف، جریان برق در تمامی 145 روستای این شهرستان همچنان قطع است.

قطع برق در اثر تخریب دکل ها و شکبه های انتقال برق همچنین موجب شده است مردم با مشکلات اساسی از جمله قطع آب، تعطیلی نانوایی ها و... نیز مواجه شوند.

60 دکل و شبکه انتقال برق پیرانشهر آسیب دیده است

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پیرانشهر اظهارداشت: هم اکنون تمامی راه ها و محورهای اصلی شهری در این شهرستان بازگشایی شده است.

محبوب زارع ادامه داد: همچنین 60 درصد راه های روستایی این شهرستان بازگشایی شده و با توجه به ادامه روند فعالیت نیروهای راهداری تا اواخر امروز یکشنبه بازگشایی می شوند.

وی در خصوص آخرین وضعیت تخریب ها و خسارات ناشی از بارش کم سابقه برف گفت: بارش برف نعمت الهی است در این راستا تاکنون شاهد بارش این نعمت الهی در تمامی شهرهای آذربایجان غربی بودیم ولی این امر تنها موجب بروز برخی مشکلات در پیرانشهر شده است.

زارع ادامه داد: از اولین دقایق بروز مشکلات در این شهرستان ستاد بحران در این منطقه تشکیل با تلاش تمامی نیروهای راهداری، امدادی و ... در حال رفع مشکلات قطعی برق و آب هستند.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی تاکنون بر اساس اعلام شرکت توزیع برق منطقه ای آذربایجان غربی بیش از 60 دکل انتقال برق آسیب دیده است گفت: نیروهای فنی امروز با استفاده ازاعزام بالگرد به مناطق برف گیر در حال شناسایی و تعمیر این دکل ها هستند.

تاکنون شخصی مصدوم نشده است

زارع با تاکید بر اینکه تاکنون گزارشی مبنی بر مصدومیت به این ستاد گزارش نشده است اظهارداشت: هم اکنون وضعیت و روند عادی زندگی در شهر پیرانشهر ادامه دارد و در مناطق روستایی نیز با تمام توان در حال رفع مشکلات هستیم.

وی از رانندگانی که قصد تردد در محورهای این شهرستان را دارند خواست که خودورهای خود را به زنجیرچرخ و دیگر امکانات ایمنی مجهز ساخته و از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

هم اکنون برای رفع مشکل برق منطقه نیروهای فنی و رفع خرابی شرکت برق آذربایجان غربی در منطقه حضور داشته و تجهیزات مورد نیاز برای وصل مجدد برق 145 روستا فاقد برق توسط بالگرد به این منطقه اعزام شده تا جریان برق را که نیمه شب پنجشنبه در پیرانشهر برقرار و بعد از ظهر جمعه دوباره به دلیل مشکلات فنی قطع شده را دوباره به خانه های مردم روستاها برسانند.

با وجود اعزام نیروهای فنی وزارت نیرو توسط بالگرد به پیرانشهر برای رفع خرابی خطوط، 10 اکیپ عملیاتی از شهرهای نقده، اشنویه، میاندوآب و ارومیه به این شهرستان اعزام و در حال تعمیر خطوط آسیب دیده بوده و برای تامین برق اماکن و مراکز حساس 9 دستگاه ژنراتور از شهرهای قزوین، تبریز و زنجان ارسال و راه اندازی شده است.

بارش سنگین و کم سابقه برف در شهرستان مرزی پیرانشهر موجب خسارات سنگینی به تاسیسات برق و خطوط انتقال این شهرستان شده است.

آذربایجان غربی در طبقه بندی استان های کشور از لحاظ مخاطرات طبیعی جزو مناطق پرمخاطره و بحرانی است، بر اساس مدیرکل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی از سه هزار و 800 میلیارد ریال خسارت بلایای طبیعی به آذربایجان غربی 43 درصد خسارت مربوط به بروز سیل، 45 درصد خشکسالی، دو درصد سرمازدگی و 10 درصد نیز مربوط به سایر خسارت هاست.