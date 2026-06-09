اجرای طرح سراسری «سامان» در گوهران بشاگرد؛ پایداری شبکه برق ارتقا یافت

علی هاشمپور در گفتگو خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با رویکرد «سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت شبکه» طراحی شده و در این مرحله در بخش گوهران با حضور ۷ اکیپ عملیاتی و اجرایی، ۲۴ نفر نیروی انسانی و ۷ دستگاه سبک و سنگین به اجرا درآمد.
هاشمپور با بیان جزئیات این مانور، افزود: در جریان این عملیات، اقداماتی از جمله اصلاح و بهینهسازی شبکه، تعویض پایههای کات اوت معیوب، جابجایی و مقاومسازی پایههای فرسوده، شاخهزنی درختان مجاور شبکه و تعویض تجهیزات آسیبدیده با هدف کاهش خاموشیهای ناخواسته و افزایش قابلیت اطمینان شبکه انجام شد.
رئیس اداره بهرهبرداری برق بشاگرد تأکید کرد: اجرای این گونه طرحهای جهادی در مناطق دورافتاده و کوهستانی بشاگرد اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا با اصلاح نقاط مخاطرهآمیز، آمادگی شبکه برای مقابله با شرایط بحرانی و تنشهای جوی افزایش یافته و کیفیت برقرسانی به مشترکان این مناطق بهبود مییابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش اکیپهای عملیاتی مدیریت برق بشاگرد به صورت مستمر ادامه دارد تا پیش از فرارسیدن ایام اوج بار، تمامی فیدرهای حساس و نقاط آسیبپذیر شبکه شناسایی و بازسازی شوند.
نظر شما