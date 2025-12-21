به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی این رژیم گزارش داد که تل آویو نسبت به تقویت قدرت موشکی ایران به ویژه موشک‌های بالستیک نگران است.

این منابع مدعی شدند که دور دیگری از درگیری‌ها میان ایران و رژیم صهیونیستی رخ خواهد داد و در عین حال اعتراف کردند که این درگیری هرگز آسان نخواهد بود.

آنها اضافه کردند که انگیزه‌های ایران برای تقویت توان موشکی خود افزایش پیدا کرده است.

از نگاه تل‌آویو، افزایش کمی و کیفی توان موشکی ایران نه تنها معادلات نظامی را تغییر می‌دهد، بلکه سطح بازدارندگی ایران را تقویت کرده و امکان تکرار سناریوهای تجاوزکارانه را برای رژیم صهیونیستی پرهزینه‌تر می‌کند.