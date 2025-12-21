  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

نگرانی تل‌آویو نسبت به گسترش قدرت موشکی ایران

نگرانی تل‌آویو نسبت به گسترش قدرت موشکی ایران

منابع امنیتی در رژیم صهیونیستی به قدرت ایران در زمینه‌های موشکی اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی این رژیم گزارش داد که تل آویو نسبت به تقویت قدرت موشکی ایران به ویژه موشک‌های بالستیک نگران است.

این منابع مدعی شدند که دور دیگری از درگیری‌ها میان ایران و رژیم صهیونیستی رخ خواهد داد و در عین حال اعتراف کردند که این درگیری هرگز آسان نخواهد بود.

آنها اضافه کردند که انگیزه‌های ایران برای تقویت توان موشکی خود افزایش پیدا کرده است.

از نگاه تل‌آویو، افزایش کمی و کیفی توان موشکی ایران نه تنها معادلات نظامی را تغییر می‌دهد، بلکه سطح بازدارندگی ایران را تقویت کرده و امکان تکرار سناریوهای تجاوزکارانه را برای رژیم صهیونیستی پرهزینه‌تر می‌کند.

کد خبر 6696857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها