به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، یک شاخص جهانی نشان داد که رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵ از نظر وجهه خارجی و اعتبار بینالمللی در انتهای رتبهبندی جهانی قرار گرفته است و برای دومین سال متوالی، با کاهش ۶.۱ درصدی، شدیدترین افت را از زمان راهاندازی این شاخص در حدود بیست سال پیش تجربه کرده است.
این شاخص که تشکیلات خودگردان فلسطین برای اولین بار به منظور مقایسه و پیگیری وارد آن شده است، نشان داد که وجهه رژیم صهیونیستی از زمان جنگ غزه همچنان رو به کاهش است. این رژیم در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۴۴ از ۴۶ کشور، در سال ۲۰۲۳ در رتبه ۴۶ از ۶۰ کشور قرار گرفت، اما در سال ۲۰۲۵ بدترین عملکرد خود را از زمان تأسیس این شاخص ثبت کرد.
این گزارش اشاره کرد که برخلاف سال گذشته، انتقادات بینالمللی امسال تنها به کابینه اشغالگر اسرائیل یا ارتش این رژیم محدود نشده، بلکه شامل صهیونیستهای ساکن سرزمینهای اشغالی ل نیز شد که اکنون مسئول مستقیم تحولات غزه تلقی میشوند.
این گزارش افزود که اسرائیلیها در بسیاری از کشورها به عنوان عناصر نامطلوب شناخته میشوند، که این یک تغییر بیسابقه در ماهیت مواضع جهانی است.
بر اساس این شاخص، نسل Z، به ویژه در کشورهای غربی، «رژیم صهیونیستی» را نمادی از استعمار و فاقد ارزشهای لیبرالیستی میدانند.
این گزارش نشان داد که علاوه بر تحریم کالاها و خدمات صهیونیستی در دنیا، برندهای صهیونیستی با افت شدید محبوبیت در میان مصرف کنندگان مواجه شده اند.
این گزارش هشدار داد که این روند ممکن است به خسارات اقتصادی گستردهای منجر شود که از جمله آنها کاهش اعتماد جهانی، کاهش سرمایهگذاریهای خارجی، کاهش گردشگری، تأثیر بر رتبهبندی اعتباری، و آسیب به جایگاه تل آویو به عنوان یک رژیم نامشروع در نظام بینالملل است.
این گزارش خاطرنشان کرد که آمریکا به عنوان برجستهترین متحد رژیم صهیونیستی نیز با افت اعتبار برندهای خود مواجه شده است. فرآیندی که با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا تشدید شد.
شاخص NBI 2025 نشان داد که رژیم صهیونیستی در سه حوزه اصلی همدردی انسانی، دیدگاه نسل Z و صادرات محصولات در رتبه آخر (۵۰) قرار گرفته است.
این شاخص نشان داد که کشورهایی که بیشترین همدردی را با اسرائیلیها دارند، برزیل، آمریکا و هند هستند، در حالی که ژاپن در پایینترین رتبههای همدردی قرار گرفت و پس از آن سوئد و لهستان، و انگلیس، فرانسه، کره جنوبی و ایتالیا قرار گرفتند.
این تحقیق که در ماههای آگوست و سپتامبر ۲۰۲۵ انجام شد، شامل ۴۰ هزار شرکتکننده از ۲۰ کشور بود که حدود ۷۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و جدیدترین ارزیابی از جایگاه رژیم صهیونیستی پس از دو سال جنگ در غزه به شمار میرود.
