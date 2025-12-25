به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت حضرت آیت الله نوری همدانی در پی ارتحال حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق صالحی منش بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتحال روحانی با اخلاص مرحوم حجتالاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمدصادق صالحی منش (رحمت الله علیه) را به همه بازماندگان و ارادتمند ایشان تسلیت عرض میکنم.
بدون شک خدمات آن مرحوم در مناصب مختلف خدمتگذاری در نظام جمهوری اسلامی و دلدادگی خاص به حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» ذخیرهای ماندگار برایش خواهد بود.
رحمت و رضوان الهی را برای آن فقید سعید مسئلت مینمایم.
