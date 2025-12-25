  1. استانها
  2. قم
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

خدمات حجت‌الاسلام صالحی‌ منش ذخیره‌ای ماندگار خواهد بود

قم- مرجع تقلید شیعیان در پی ارتحال حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدصادق صالحی‌ منش پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت حضرت آیت الله نوری همدانی در پی ارتحال حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق صالحی منش بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال روحانی با اخلاص مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمدصادق صالحی منش (رحمت الله علیه) را به همه بازماندگان و ارادتمند ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

بدون شک خدمات آن مرحوم در مناصب مختلف خدمت‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی و دل‌دادگی خاص به حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» ذخیره‌ای ماندگار برایش خواهد بود.

رحمت و رضوان الهی را برای آن فقید سعید مسئلت می‌نمایم.

