سیدمحمد رستگاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اقدامی جهت احیای فعال و میدانی بناهای تاریخی، مجموعه فرهنگی-تاریخی سلطان بندرآباد اشکذر میزبان یک کارگاه تخصصی دو روزه با تمرکز بر بازخوانی شیوه‌های مرمتی و معماری اصیل بود و این رویداد با حضور اساتید، دانشجویان و فعالان میراث فرهنگی برگزار گردید، این نشست فرصتی فراهم آورد تا چالش‌های مرمت بناهای متعلق به قرون هشتم و نهم هجری قمری در کانون توجه قرار گیرد.

آموزش باید به اقدام عملی تبدیل شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد، با تأکید بر ماهیت میدانی کارگاه و رویکرد نوین سازمان اظهار داشت: هدف اصلی ما در این کارگاه، تنها آموزش تئوریک نیست؛ بلکه ایجاد یک بستر عملیاتی برای تعامل استادکاران و دانشجویان با ساختار فرسوده بنا است تا تجربه مستقیم مرمت به دست آید.

رستگاری این کارگاه دو روزه را به‌عنوان مقدمه‌ای حیاتی برای اجرای اقدامات عملیاتی و اضطراری در راستای تثبیت وضعیت مجموعه خواند و تأکید کرد: این اقدامات تحت نظارت مستقیم متخصصان ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: ما مشتاقیم که شاهد گسترش چنین کارگاه‌های خودجوشی در سایر روستاهای هدف و نقاط حساس تاریخی استان یزد باشیم. این رویکرد مشارکتی، بهترین راه برای تعمیم فعالیت‌های آموزشی و اجرایی در سراسر پهنه تاریخی یزد است.

سلطان بندرآباد؛ گستره‌ای از تاریخ کهن در دل کویر

وی افزود: مجموعه تاریخی سلطان بندرآباد، در سال ۱۳۴۶ به شماره ملی ۷۶۹ به ثبت رسیده، خود گواهی بر غنای معماری منطقه است. این مجموعه شامل عناصر شاخصی همچون مسجد ذوقبلتین، حسینیه، خانقاه، آب‌انبار، حمام، برج‌های حفاظتی و بقعه‌ای است که محل دفن شماری از مشایخی از سلسله دادایی نیز در آن جای گرفته است.

لازم به ذکر است؛ نشست مذکور، علاوه بر بررسی بنا و ارائه تجربه عملی مرمت، بستر مناسبی برای تبادل نظر فعالان این حوزه در خصوص رویکردهای نوین مرمتی فراهم آورد و نقطه آغازی برای احیای مؤثر سلطان بندرآباد محسوب می‌شود.