به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی طلائیمقدم، اظهار کرد: آخرین مراحل اجرایی مرمت و احیای چند بنای تاریخی و کلیدی شهر جهانی یزد مورد بازدید میدانی مستمر ما قرار دارد.
وی افزود: تمرکز اصلی نیز بر روند تکمیل عملیات مرمت عمارت تاریخی پاپلی است. قدمت این بنای شاخص به به دوران صفویه و قاجار بازمیگردد، از سال ۱۳۹۹ با اعتباری بالغ بر حدود ۴۳ میلیارد تومان تحت عملیات مرمت قرار گرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت رفع موانع باقیمانده برای تسریع در بهرهبرداری از این پروژه حیاتی توسط متولیان امر تصریح کرد: موانع مرتبط با تأمین برق پروژه، ساماندهی پارکینگ و همچنین کفسازی کوچههای اطراف باید هرچه سریعتر برطرف شوند تا این مجموعه ارزشمند در چرخه فعالیتهای فرهنگی و گردشگری قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه میراث فرهنگی و گردشگری در برنامه یزد پایدار افزود: بهرهبرداری موفقیتآمیز از مجموعههایی مانند عمارت پاپلی، نه تنها یک پیروزی در حوزه حفظ میراث است، بلکه میتواند نقشی مؤثر در رونق اقتصادی، جذب گردشگر و احیای پویایی بافت تاریخی شهر ایفا کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد همچنین از مرمت سقف و جدارههای بازارچه تاریخی حضرت عباسی خبر داد و گفت: اقدامات انجامشده، وضعیت موجود بازارچه و نحوه اجرای عملیات حفاظتی و مرمتی بهطور کامل تحت بررسی است تا حفظ کیفیت در اجرای کار حاصل شود.
طلایی مقدم در خصوص مسجد و میدان تاریخی خان نیز گفت: ضرورت مرمت مسجد و حفظ اصالت و هویت معماری این مجموعه ارزشمند مورد بررسی و در دستور قرار گرفته است و تأکید شد هرگونه اقدام ترمیمی با رویکرد حفاظت از اصالت تاریخی صورت پذیرد.
