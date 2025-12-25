افزایش تولید محصولات فناورانه برای توسعه شهری یزد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در شرایطی که چالش‌های مدیریت شهری و نیازهای دستگاه‌های اجرایی روز به روز پیچیده‌تر می‌شوند، همکاری با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. این مشارکت می‌تواند با ارائه راهکارهای نوآورانه و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، گامی مؤثر در مسیر تحول و ارتقای کیفیت خدمات باشد. به همنی منظور چهارمین رویداد ریورس پیچ شهرداری یزد با تمرکز بر رفع نیازهای فناورانه پنج سازمان پرنیاز شهرداری یزد در حال برگزاری است.

عبور چالش‌های شهرداری یزد از مسیر دانش‌بنیان‌ها

شهردار یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر شکل‌گیری یک گفتمان جدید در بدنه شهرداری یزد ادامه داد: هرگونه راهکار پایدار برای مسائل شهر باید از کانال شرکت‌های دانش‌بنیان عبور می‌کند.

ابوالقاسم محی‌الدینی با اشاره به پتانسیل گسترده شرکت‌های فناور به عنوان سرمایه پنهان مدیریت شهری، از آغاز یک فرآیند فرهنگ‌سازی داخلی خبر داد که طی آن، تمامی سازمان‌ها و نهادهای وابسته به شهرداری یزد موظف به برقراری تعامل فعال با شرکت‌های دانش‌بنیان شده‌اند.

شهردار یزد سیاست کلیدی شهر را اعتماد عملی و نگاه نو به این شرکت‌ها دانست و افزود: موفقیت کلی کشور نیز از همین مسیر می‌گذرد.

چهارمین رویداد ارائه نیازهای فناورانه شهرداری یزد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری چهارمین رویداد ارائه نیازهای فناورانه شهرداری یزد اظهار کرد: در این دوره نیازهای فناورانه پنج سازمان شهرداری شامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت آرامستان‌ها، سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی ارائه و تشریح شد.

محمد روستایی با اشاره به روند برگزاری این رویداد تصریح کرد: پس از ارائه نیازها توسط مدیران سازمان‌های منتخب، جلسات مذاکره دوبه‌دو میان نمایندگان شرکت‌های فناور و مدیران و کارشناسان شهرداری برگزار شد تا پیشنهادها و راهکارهای ارائه‌شده به‌صورت تخصصی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: در سه دوره گذشته این رویداد، مجموعاً ۳۶ عنوان نیاز اولویت‌دار از سوی سازمان‌های مختلف شهرداری احصا شده که تاکنون ۲۳ مورد از آن‌ها به تولید محصول نهایی منجر شده و فرآیند مذاکره و همکاری برای سایر موارد نیز در حال پیگیری است.

روستایی در پایان با قدردانی از پیگیری و هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی مرکز خلاقیت و نوآوری این معاونت، ضمن دعوت از شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان، تیم‌های نوآور و نخبگان دانشگاهی اظهار داشت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی به نشانی innovation.yazd.ir شناسنامه نیازهای معرفی‌شده در این رویداد را دریافت کرده و پیشنهادها و ایده‌های خود را برای همکاری و ارائه راهکارهای نوآورانه ثبت کنند.

اعتماد به جوانان و فناوری، راهبرد مدیریت شهری یزد

رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز در رابطه با برگزاری این رویداد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتماد به جوانان و ظرفیت‌های فنی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری یزد سنگ بنای تحول در مدیریت شهری است.

وی تاکید کرد: شرکت‌های فناور، برگ برنده یزد در مواجهه با پیچیدگی‌های شهرنشینی امروز هستند. برگزاری مستمر و نشست‌های مشترک به نوعی سرمایه‌گذاری استراتژیک برای آیندگان است.

مجید شخصی‌نیائی با بیان اینکه پارک علم و فناوری با تمام قوا متعهد به تأمین نیازهای فناورانه شهرداری از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان است گفت: تعهد شرکت‌ها به اجرای درست قراردادها، نقطه قوت این همکاری مشترک محسوب می‌شود.

با توجه به تجربه موفق شهرداری یزد در تعامل با شرکت‌های فناور، می‌توان نتیجه گرفت که تقویت این همکاری‌ها نه تنها باعث حل چالش‌های اجرایی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و هوشمندسازی فرآیندها در سطح استان خواهد بود. تداوم چنین رویدادهایی می‌تواند الگویی مؤثر برای سایر دستگاه‌ها در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و فناورانه باشد.