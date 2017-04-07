به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، محمد مالکی عثمان در دیدار با شهردار اصفهان ضمن ابراز خرسندی از سفر به کشور ایران و به ویژه شهر اصفهان اظهار داشت: برای نخستین بار به ایران آمده‌ام و در تهران بسیاری از مسئولان پیشنهاد بازدید از اصفهان را به من داده‌اند و خوشحالم که به اصفهان آمدم.

پیشنهاد خواهرخواندگی اصفهان و سنگاپور

مشاور وزیر در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور با اشاره به اینکه اصفهان با توجه به حضور در شبکه جهانی شهرهای خلاق و خواهر خوانده بودن با شهرهای بزرگ جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: ما نیز تمایل داریم با این شهر خواهر خوانده باشیم و تبادلات فرهنگی را نیز با یکدیگر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مردمان زیادی از کشورهای مختلف به سنگاپور مهاجرت کرده و در این کشور زندگی می‌کنند، تصریح کرد: از این رو ما با فرهنگ‌های مختلف آشنایی داشته و با تاریخ بسیاری از این کشورها نیز آشنایی داریم.

مالکی عثمان با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش درک متقابل بین دو کشور ایران و سنگاپور هستیم، ابراز داشت: در حال حاضر ایران و به ویژه شهر اصفهان و سنگاپور فرصت‌های زیادی برای تبادلات فرهنگی دارند که در این میان می‌توان به برپایی جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در سنگاپور به دنبال فناوری‌های جدید هستیم و از این رو طی چند سال اخیر نوآوری‌های زیادی در این کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: در این زمینه نیز می‌توان از تجارب مسئولان شهر اصفهان که شهری دانش محور است بهره برداری کرد.

مشاور وزیر در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور اضافه کرد: در این زمینه استفاده از پسماند برای تولید انرژی و همچنین برنامه ریزی برای تقویت جاده‌ها و کاهش ترافیک در دستور کار است.

زیرساخت‌های حضور گردشگر در اصفهان تقویت شود

وی همچنین از شهرداری اصفهان خواست تا تجارب جذب گردشگران داخلی و خارجی را برای هیات همراه عنوان کند و در ادامه گفت: شهر اصفهان دارای ظرفیت‌های فراوانی برای جذب گردشگر است و ضروری است که زیرساخت‌های حضور گردشگر نیز در این شهر تقویت شود.

مالکی عثمان ضمن دعوت از شهردار اصفهان برای بازدید از کشور سنگاپور ابراز داشت: در این کشور سرمایه‌گذاران زیادی وجود دارد که باید با ارائه برنامه به آنها نسبت به توسعه زیرساخت‌های گردشگری از جمله هتل اقدام کرد و از این ظرفیت بهره برداری لازم را داشته باشند.