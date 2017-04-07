۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۰۸

مشاور وزیر امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور:

اصفهان و سنگاپور فرصت‌های زیادی برای تبادلات فرهنگی دارند

اصفهان - مشاور وزیر در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور گفت: ایران و به ویژه اصفهان و سنگاپور فرصت‌های زیادی برای تبادلات فرهنگی دارند که می‌توان به برپایی جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، محمد مالکی عثمان در دیدار با شهردار اصفهان ضمن ابراز خرسندی از سفر به کشور ایران و به ویژه شهر اصفهان اظهار داشت: برای نخستین بار به ایران آمده‌ام و در تهران بسیاری از مسئولان پیشنهاد بازدید از اصفهان را به من داده‌اند و خوشحالم که به اصفهان آمدم.

پیشنهاد خواهرخواندگی اصفهان و سنگاپور

مشاور وزیر در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور با اشاره به اینکه اصفهان با توجه به حضور در شبکه جهانی شهرهای خلاق و خواهر خوانده بودن با شهرهای بزرگ جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: ما نیز تمایل داریم با این شهر خواهر خوانده باشیم و تبادلات فرهنگی را نیز با یکدیگر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مردمان زیادی از کشورهای مختلف به سنگاپور مهاجرت کرده و در این کشور زندگی می‌کنند، تصریح کرد: از این رو ما با فرهنگ‌های مختلف آشنایی داشته و با تاریخ بسیاری از این کشورها نیز آشنایی داریم.

مالکی عثمان با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش درک متقابل بین دو کشور ایران و سنگاپور هستیم، ابراز داشت: در حال حاضر ایران و به ویژه شهر اصفهان و سنگاپور فرصت‌های زیادی برای تبادلات فرهنگی دارند که در این میان می‌توان به برپایی جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در سنگاپور به دنبال فناوری‌های جدید هستیم و از این رو طی چند سال اخیر نوآوری‌های زیادی در این کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: در این زمینه نیز می‌توان از تجارب مسئولان شهر اصفهان که شهری دانش محور است بهره برداری کرد.

مشاور وزیر در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور اضافه کرد: در این زمینه استفاده از پسماند برای تولید انرژی و همچنین برنامه ریزی برای تقویت جاده‌ها و کاهش ترافیک در دستور کار است.

زیرساخت‌های حضور گردشگر در اصفهان تقویت شود

 وی همچنین از شهرداری اصفهان خواست تا تجارب جذب گردشگران داخلی و خارجی را برای هیات همراه عنوان کند و در ادامه گفت: شهر اصفهان دارای ظرفیت‌های فراوانی برای جذب گردشگر است و ضروری است که زیرساخت‌های حضور گردشگر نیز در این شهر تقویت شود.

مالکی عثمان ضمن دعوت از شهردار اصفهان برای بازدید از کشور سنگاپور ابراز داشت: در این کشور سرمایه‌گذاران زیادی وجود دارد که باید با ارائه برنامه به آنها نسبت به توسعه زیرساخت‌های گردشگری از جمله هتل اقدام کرد و از این ظرفیت بهره برداری لازم را داشته باشند.

