به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در گفتگو با الجزیره، با محکوم‌کردن اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره ایجاد شهرک‌های صهیونیست‌نشین در نوار غزه، این اقدام را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست و خواستار خواستار اعمال تحریم و ممنوعیت صادرات سلاح به این رژیم شد.

این مقام سازمان ملل تأکید کرد: اظهارات وزیر جنگ (رژیم) اسرائیل درباره ایجاد شهرک‌سازی در غزه، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اصول حاکم بر نظام جهانی است.

وی با انتقاد از واکنش‌های جامعه جهانی تصریح کرد: محکومیت‌های لفظی به تنهایی برای توقف نقض حقوق بین‌الملل از سوی اسرائیل کافی نیست و باید اقدامات عملی و الزام‌آور در دستور کار قرار گیرد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: اسرائیل در نظام بین‌الملل طوری رفتار می‌کند که به این رژیم امکان می‌دهد بدون پاسخگویی، از مجازات فرار کند.

اظهارات اخیر مقامات صهیونیستی درباره آینده نوار غزه و طرح‌های مرتبط با بازگشت شهرک‌سازی، در حالی مطرح می‌شود که این منطقه بر اساس حقوق بین‌الملل، سرزمینی اشغالی محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در بافت جمعیتی یا جغرافیایی آن ممنوع است.

هم‌زمان، نهادهای حقوق بشری و برخی سازوکارهای سازمان ملل بارها نسبت به تداوم مصونیت رژیم صهیونیستی از پیگردهای بین‌المللی هشدار داده و تأکید کرده‌اند که فقدان اقدامات تنبیهی مؤثر، زمینه تداوم و تشدید نقض قوانین بین‌المللی را فراهم کرده است.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد که منجر به تخریب زیرساخت‌ها و ویرانی بخش‌های وسیعی از این منطقه و بروز فاجعه انسانی بی سابقه در این باریکه شد. در حملات اسرائیل، ده‌ها هزار شهروند فلسطینی به شهادت رسیده و یا زخمی شدند.