افتتاح پروژه بهسازی و آسفالت محور روستای مهدی خان در قروه

سنندج- مدیرکل صمت کردستان با تأکید بر نقش ترددهای معدنی بر ضرورت اجرای کامل پروژه بهسازی و آسفالت محور روستای مهدی خان تاکید و از افتتاح جاده ۷.۳ کیلومتری این مسیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی عصر پنجشنبه در آئین افتتاح پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی مهدی خان تا سه راهی اوچبلاغ قروه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی آن در پاییز سال گذشته گفت: در همین مسیر کلنگ‌زنی انجام شد و وعده دادیم این جاده را به طول ۷.۳ کیلومتر به مردم تحویل دهیم که امروز خوشحالیم این وعده عملی شده است.

وی با بیان اینکه اجرای لایه دوم آسفالت برای جلوگیری از تخریب زودهنگام مسیر ضروری بوده است، افزود: به دلیل حجم بالای تردد، به‌ویژه ماشین‌آلات سنگین معدنی، نگرانی از آسیب‌دیدگی لایه اول وجود داشت و بر همین اساس متعهد شدیم لایه دوم نیز اجرا شود.

مدیرکل صمت استان کردستان با قدردانی از حمایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: اجرای کامل پروژه با همراهی این مجموعه‌ها محقق شد.

خلیقی در پایان با اشاره به هزینه‌های قابل توجه پروژه اظهار کرد: بخشی از مطالبات پیمانکار پرداخت شده و حدود ۲۰ میلیارد تومان از مطالبات باقی مانده که پیگیری برای تأمین و پرداخت آن در دستور کار قرار دارد.

پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی مهدی خان تا سه راهی اوچبلاغ در محدوده شهرستان قروه با حضور مسئولان ملی و استانی به بهره برداری رسید.

این محور به طول ۷.۳۴ کیلومتر و در دو لایه آسفالتی اجرا شده که لایه اول با اعتباری بالغ بر ۳۸.۵ میلیارد تومان و لایه دوم با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان به اجرا درآمده است.

پروژه‌ای که با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش مشکلات عبور و مرور روستاییان و صیانت از زیرساخت‌های راهی منطقه، به ویژه در مسیرهای متأثر از تردد ماشین آلات معدنی، اجرا شده است.

