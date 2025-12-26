هوای اصفهان و ۴ شهر مجاور آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ۹ صبح جمعه پنجم دی ماه با میانگین ۱۳۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۳۹، میدان انقلاب ۱۴۳، پارک زمزم ۱۱۴، خیابان پروین اعتصامی ۱۳۸، بزرگراه خرازی ۱۵۰، دانشگاه صنعتی ۱۰۶، خیابان رودکی ۱۲۷، زینبیه ۱۲۶، خیابان فرشادی ۱۴۸، خیابان فیض ۱۳۲، میرزا طاهر ۱۰۷، ولدان ۱۳۳ و هزار جریب ۱۲۱ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمد آباد با عدد ۱۵۸، سپاهان‌شهر ۱۵۵، بولوار کاوه ۱۵۱ و کردآباد ۱۷۰ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

امروز هوای کاشان، خمینی‌شهر، قهجاورستان و شاهین‌شهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

