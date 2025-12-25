  1. استانها
خسارت ۶۰ درصدی باران به زیر ساخت‌های گردشگری و آثار تاریخی فهرج

فهرج- رئیس میراث فرهنگی و مدیر پایگاه جهانی لوت فهرج از خسارت ۶۰ درصدی به زیرساخت‌های گردشگری و آثار تاریخی این شهرستان بر اثر بارندگی‌های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید وحید زاده، شامگاه پنجشنبه به خبرنگاران گفت: بخش‌های زیادی از سقف‌های قلعه تاریخی برج معاذ فهرج براثر بارندگی‌های اخیر تخریب و همچنین دیواره‌های این اثر ریزش داشتند.

وی با اشاره به از بین رفتن ۴ هزار خشت از کارگاه مرمت که آماده جهت بازسازی قلعه برج معاذ بودند، افزود: متأسفانه کارگاه مرمت با تمام امکانات از بین رفت و خسارت زیادی به این بخش وارد شده است.

رئیس میراث فرهنگی فهرج همچنین از به خطر افتادن ۱۰۰ اثر تاریخی این شهرستان به دلیل خسارت‌های وارده از باران گذشته خبر داد.

وحید زاده، اضافه کرد: بارندگی اخیر به بدنه داخلی و خارجی میل نادری از آثار شاخص شهرستان فهرج خسارت جدی وارد کرده است.

وی ادامه داد: به بخش‌های زیادی از جاده ادویه دیگر اثر شاخص شهرستان فهرج نیز خسارت بالای پنجاه درصد وارد شده است.

