۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۰

رهگویی: دستگاه های خدمات رسان فهرج برای آغاز بارندگی ها آماده باشند

فهرج- فرماندار فهرج بر آمادگی هر چه بیشتر دستگاه‌های خدمات رسان در آستانه آغاز بارندگی ها در این شهرستان تاکید کرد.

یوسف رهگویی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بررسی وضعیت معابر و زیرساخت‌های شهری فهرج، بر ضرورت آمادگی کامل همه دستگاه‌های خدمات رسان برای مواجهه با بارندگی‌های پیش‌رو تأکید کرد.

وی گفت: به همراه معاون عمرانی فرمانداری، دهیاران و بخشداران و شهردار فهرج از برخی نقاط مستعد آب‌گرفتگی شهر بازدید به‌عمل آوردیم و آخرین وضعیت آمادگی شهری در آستانه بارندگی‌های اخیر و پیش‌رو را مورد بررسی قرار دادیم.

فرماندار فهرج با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آمادگی قبل از وقوع بارندگی اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال بارش‌های مؤثر، ضروری است تمامی دستگاه‌های خدمات رسان، شهرداری و نهادهای مرتبط با مدیریت بحران شهرستان، با آمادگی کامل و هماهنگی لازم وارد عمل شوند تا از بروز مشکلات احتمالی برای شهروندان جلوگیری شود.

رهگویی همچنین بر آمادگی دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: هماهنگی بین دستگاه‌ها و حضور میدانی مدیران در زمان بحران، نقش مهمی در کاهش خسارات و افزایش رضایت عمومی خواهد داشت.

فرماندار فهرج تصریح کرد: این بازدید با هدف ارتقای سطح آمادگی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور مدیریت بهتر بارندگی‌های پیش رو شهر فهرج به عمل آمد و تاکنون با توجه به بارندگی‌های اخیر در شهر هیچ گونه خسارتی قابل توجهی در فهرج گزارش نشده است.

وی افزود: تردد در راه‌ها به صورت عادی برقرار است و از شهروندان فهرجی می‌خواهیم با توجه به اعلام هشدار قرمز برای ۴ استان و اعلام وضعیت اضطراری در جاده‌ها از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

