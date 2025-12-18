رهگویی: دستگاه های خدمات رسان فهرج برای آغاز بارندگی ها آماده باشند

یوسف رهگویی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بررسی وضعیت معابر و زیرساخت‌های شهری فهرج، بر ضرورت آمادگی کامل همه دستگاه‌های خدمات رسان برای مواجهه با بارندگی‌های پیش‌رو تأکید کرد.

وی گفت: به همراه معاون عمرانی فرمانداری، دهیاران و بخشداران و شهردار فهرج از برخی نقاط مستعد آب‌گرفتگی شهر بازدید به‌عمل آوردیم و آخرین وضعیت آمادگی شهری در آستانه بارندگی‌های اخیر و پیش‌رو را مورد بررسی قرار دادیم.

فرماندار فهرج با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آمادگی قبل از وقوع بارندگی اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال بارش‌های مؤثر، ضروری است تمامی دستگاه‌های خدمات رسان، شهرداری و نهادهای مرتبط با مدیریت بحران شهرستان، با آمادگی کامل و هماهنگی لازم وارد عمل شوند تا از بروز مشکلات احتمالی برای شهروندان جلوگیری شود.

رهگویی همچنین بر آمادگی دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: هماهنگی بین دستگاه‌ها و حضور میدانی مدیران در زمان بحران، نقش مهمی در کاهش خسارات و افزایش رضایت عمومی خواهد داشت.

فرماندار فهرج تصریح کرد: این بازدید با هدف ارتقای سطح آمادگی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور مدیریت بهتر بارندگی‌های پیش رو شهر فهرج به عمل آمد و تاکنون با توجه به بارندگی‌های اخیر در شهر هیچ گونه خسارتی قابل توجهی در فهرج گزارش نشده است.

وی افزود: تردد در راه‌ها به صورت عادی برقرار است و از شهروندان فهرجی می‌خواهیم با توجه به اعلام هشدار قرمز برای ۴ استان و اعلام وضعیت اضطراری در جاده‌ها از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.