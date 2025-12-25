به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با مدیران استان اصفهان با اشاره به ظرفیتهای استان اصفهان نظیر صنایعدستی و فناوریهای نوین اظهار کرد: استانهای مختلف کشور ظرفیتهای بسیاری دارند که وزارت امور خارجه در استفاده از این ظرفیتها میتواند نقش بهسزایی داشته باشد.
وی افزود: با تشکیل میز هر استان در وزارت امور خارجه میتوان مسائل مربوط به آنها را پیگیری نمود.
وزیر امور خارجه ادامه داد: در این راستا میز استان اصفهان را در وزارت امور خارجه تشکیل خواهیم داد و موضوعات مربوطه را در آن پیگیری خواهیم کرد.
