  1. استانها
  2. اصفهان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

میز اصفهان در وزارت امور خارجه تشکیل می‌شود

میز اصفهان در وزارت امور خارجه تشکیل می‌شود

اصفهان - وزیر امور خارجه از تشکیل میز اصفهان در لین وزارتخانه به منظور پیگیری امور مربوط به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با مدیران استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های استان اصفهان نظیر صنایع‌دستی و فناوری‌های نوین اظهار کرد: استان‌های مختلف کشور ظرفیت‌های بسیاری دارند که وزارت امور خارجه در استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش به‌سزایی داشته باشد.

وی افزود: با تشکیل میز هر استان در وزارت امور خارجه می‌توان مسائل مربوط به آنها را پیگیری نمود.

وزیر امور خارجه ادامه داد: در این راستا میز استان اصفهان را در وزارت امور خارجه تشکیل خواهیم داد و موضوعات مربوطه را در آن پیگیری خواهیم کرد.

کد خبر 6701934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها