۴ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

هزار و ۵۸۰ عدد قرص روان‌گردان در لرستان کشف شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشف هزار و ۵۸۰ عدد قرص روان‌گردان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا هاشمی فر در سخنانی، اظهار داشت: طرح «آرامش در شهر» باهدف ارتقای امنیت عمومی، افزایش احساس آرامش شهروندان و مقابله با مظاهر ناامنی، به‌صورت هدفمند در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، مأموران انتظامی موفق شدند مقدار ۱۷۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر و تعداد هزار و ۵۸۰ عدد قرص روان‌گردان را کشف و دراین‌رابطه ۵۴ نفر خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و ۶۲ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری کنند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به برخورد قاطع با سارقان، تصریح کرد: در این مدت ۱۰ نفر سارق شناسایی و دستگیر و ۴۱ فقره انواع سرقت کشف شد که نقش مهمی در کاهش جرایم داشته است.

سردار هاشمی فر همچنین از دستگیری ۴۱ نفر متهم تحت تعقیب و متواری انتظامی و قضائی خبر داد و افزود: در ادامه این عملیات، سه نفر از اراذل‌واوباش که موجب سلب آسایش عمومی شده بودند، دستگیر شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کشف کالای قاچاق اشاره کرد و گفت: مأموران پلیس موفق شدند کالای فاقد مجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال را کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی لرستان، عنوان کرد: در راستای برخورد با تخلفات و هنجارشکنی‌های اجتماعی، ۷۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت هنجارشکن و فاقد مدارک، با پلاک مخدوش و دارای تخلفات مؤثر توقیف شد.

سردار هاشمی فر، تأکید کرد: پلیس با تمام توان و با همکاری مردم و حمایت دستگاه قضائی، اجازه نخواهد داد عده‌ای با اقدامات مجرمانه، امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند و اجرای چنین طرح‌هایی با جدیت ادامه خواهد داشت.

