استاندار کرمان: جنوب کرمان قطب جدید معدنی جنوب شرق کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر پنجشنبه در آئین افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع وابسته جنوب کرمان که در جیرفت برگزار شد گفت: راهبرد استان کرمان برای توسعه جنوب، تمرکز بر ظرفیتهای بیبدیل و کمنظیر در بخش معدن است.
وی افزود: در حال عبور از نگاه تک بعدی به جنوب استان کرمان در حوزه اقتصاد کشاورزی هستیم و برنامههای ویژه برای معرفی ظرفیتهای خوب و ارزشمند جنوب در حوزه معدنی داریم.
استاندار کرمان ابراز داشت: در یک سال گذشته از استقرار دولت چهاردهم اتفاقات خوبی در حوزه بهرهبرداری معادن جنوب کرمان رخ داده و اکنون به عنوان یکی از کانونهای معدنی کشور محسوب میشود.
طالبی، به تنوع معدنی جنوب استان کرمان در حوزههای مس، آهن و عناصر ارزشمند اشاره و افزود: ظرفیت خوبی برای جهش توسعه در این خطه فراهم کرده است.
وی ابراز داشت: جنوب کرمان را میتوان قطب جدید معدنی در جنوب شرق کشور قلمداد کنیم.
استاندار کرمان از آغاز راهبرد جلوگیری از خامفروشی و توجه به حوزه فرآوری مواد معدنی در جنوب استان سخن گفت و تاکید کرد: شرط فرآوری مواد معدنی در منطقه را در مزایدهها الحاق کرده ایم و چند کار بزرگ در فرآوری معدنی نیز در جنوب در دست پیگیری است.
طالبی، با بیان اینکه اقدامات در حوزه معدن میتواند مبتنی بر فناوریهای جدید و فاصله گرفتن از معدن کاری سنتی باشد اظهار داشت: پیشرفتهترین فناوریهای معدنی را باید در جنوب استان داشته باشیم که به رفع نامتوازن در توسعه شمال و جنوب کمک میکند.
وی، با یادآوری تغییر از استخراجمحوری به زنجیره ارزش در استان کرمان افزود: خامفروشی، اشتغال و ارزش افزوده و درآمد برای استان کرمان ندارد.
وی اضافه کرد: فرآوری مواد معدنی، اشتغال پایدار و ارزش افزوده مناسبی برای منطقه و استان کرمان به همراه خواهد داشت و امنیت اقتصادی منطقه را افزایش میدهد.
استاندار کرمان؛ این نمایشگاه را موجب پیوند مناسبی بین استخراج، فرآوری، بازار و سرمایهگذاری دانست و اضافه کرد: در زمینه خلع ید معادن غیرفعال در اختیار شرکتهای معدنی، شش معدن جنوب استان تاکنون خلع ید شده و فرآیند قانونی آن در حال طی شدن است.
وی ادامه داد: یکی از معادن بزرگ مس هم وارد مزایده مجدد شده است. معدنی که توان ایجاد اشتغال ۵ هزار نفر را برای جنوب استان دارد.
استاندار کرمان ابراز داشت: معدن کرومیت بزرگ در خاورمیانه را در جنوب استان داریم که اتفاق خوبی برای استان خواهد بود.
طالبی با بیان اینکه به دنبال معدنکاری مسئولانه هستیم، توجه به محیط زیست را از رویکردهای استان کرمان برشمرد و گفت: در این زمینه توجه به مسئولیت اجتماعی هم بسیار مهم است و از سرمایهگذاران انتظار میرود که به این بخش توجه داشته باشند.
وی به رویکردهای استان کرمان در حوزه اکتشاف نیز اشاره داشت و گفت: اکتشافات در استان کرمان آغاز شده که زمینههای زیادی را برای بهرهبرداری معدنی در اختیار ما قرار میدهد.
طالبی، اظهار داشت: ۲ میلیارد تن معدن اکتشاف شده مس در جنوب داریم که اگر وارد فرآیند بهرهبرداری شود، جهشی را در ایران رقم میزند و رتبه جهانی تولید مس را ارتقا میدهد.
