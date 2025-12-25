به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبداله یاری عصر پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران گفت: در پی اعلام خبر واصله به مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر اینکه فردی در بازار شهرستان از صنف طلا فروشی اقدام به کف زنی و سرقت کرده است، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ یاری از شناسایی متهم خبر داد و تصریح کرد: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی، با اقدامات پلیسی در یک عملیات سارق را شناسایی و دستگیر کردند.
وی بیان کرد: در بازجوییها و تحقیقات پلیسی انجام شده ابتدا سارق منکر ارتکاب سرقت شده اما در ادامه با وجود دلایل و مستندات موجود به سرقت طلا از دو طلافروشی اعتراف و پرونده متشکله تکمیل و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.
جانشین انتظامی شهرستان میانه از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات امنیتی، هرگونه مورد مشکوک را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما