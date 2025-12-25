  1. استانها
۴ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

سرهنگ یاری: زن سارق طلافروشی‌ها در میانه دستگیر شد

میانه- جانشین انتظامی شهرستان میانه از شناسایی و دستگیری زنی که از دو طلافروشی در سطح شهر اقدام به سرقت به روش کف زنی کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبداله یاری عصر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در پی اعلام خبر واصله به مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر اینکه فردی در بازار شهرستان از صنف طلا فروشی اقدام به کف زنی و سرقت کرده است، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ یاری از شناسایی متهم خبر داد و تصریح کرد: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی، با اقدامات پلیسی در یک عملیات سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

وی بیان کرد: در بازجویی‌ها و تحقیقات پلیسی انجام شده ابتدا سارق منکر ارتکاب سرقت شده اما در ادامه با وجود دلایل و مستندات موجود به سرقت طلا از دو طلافروشی اعتراف و پرونده متشکله تکمیل و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

جانشین انتظامی شهرستان میانه از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات امنیتی، هرگونه مورد مشکوک را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.

