حیدریه: کارگران و واحدهای نمونه گناوه در جشنواره «امتنان» شرکت کنند

حیدر حیدریه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز ثبت‌نام سی و هفتمین جشنواره سراسری امتنان ویژه کارگران، گروه‌های کار و واحدهای اقتصادی نمونه خبر داد و گفت: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای تجلیل از تلاشگران عرصه تولید و اقتصاد است.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گناوه اظهار کرد: جشنواره امتنان همه‌ساله در راستای شناسایی و معرفی کارگران و واحدهای برتر در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی برگزار می‌شود و امسال نیز استان بوشهر و شهرستان گناوه با شرکت فعالان این عرصه‌ها در این رویداد ملی مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: کارگران، گروه‌های کار و واحدهای اقتصادی نمونه شهرستان گناوه می‌توانند تا ۱۷ دی‌ماه سال جاری با مراجعه به سامانه نسبت به ثبت‌نام، تکمیل اطلاعات و بارگذاری مستندات لازم اقدام کنند و فرآیند ثبت‌نام خود برای شرکت در جشنواره را انجام دهند.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناوه با اشاره به نقش مؤثر نیروی انسانی در پیشرفت اقتصادی تأکید کرد: شهرستان گناوه دارای ظرفیت‌های فراوان در حوزه کار و تولید است و انتظار داریم امسال نیز شاهد مشارکت گسترده جامعه کار و تولید شهرستان در این جشنواره باشیم.

حیدریه تصریح کرد: معرفی کارگران و واحدهای نمونه، علاوه بر ایجاد انگیزه، موجب ارتقای بهره‌وری و توسعه فرهنگ کار در جامعه می‌شود.