حجت‌الاسلام محمود کارگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مساجد همواره کانون اصلی فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه اسلامی بوده‌اند و توجه به بهسازی و تقویت این اماکن مقدس، نقش بسزایی در ارتقای فرهنگ عمومی و انسجام اجتماعی دارد.

وی با اشاره به آغاز عملیات مرمت و بازسازی مسجد امیرالمؤمنین (ع) جزیره خارگ افزود: این اقدام ارزشمند، زمینه حضور گسترده‌تر اقشار مختلف مردم به‌ویژه جوانان در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی را فراهم می‌کند.

امام جمعه خارگ با قدردانی از حمایت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت پایانه‌های نفتی ایران و تلاش مجموعه عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: همراهی مجموعه‌های اجرایی و صنعتی در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، نشان‌دهنده اهتمام جدی به مسئولیت‌های اجتماعی و پاسخ به نیازهای فرهنگی مردم جزیره است.

حجت‌الاسلام کارگر در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این پروژه، مسجد امیرالمؤمنین (ع) به پایگاهی فعال‌تر در حوزه‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی تبدیل شود و نقش مؤثرتری در تعالی فرهنگی خارگ ایفا کند.