به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر پنجشنبه در جریان همراهی استاندار بوشهر و در نشست با کارکنان ثبت احوال، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت احوال به‌عنوان مرجع اصلی تولید، پردازش و صیانت از اطلاعات جمعیتی، نقشی راهبردی در برنامه‌ریزی‌های کلان، تصمیم‌سازی‌های مدیریتی و تحقق نظام آماری دقیق ایفا می‌کند.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در ارتقای کیفیت خدمات عمومی افزود: تکریم ارباب‌رجوع، تسهیل فرآیندهای اداری، توسعه خدمات الکترونیک و افزایش رضایتمندی مردم از اولویت‌های جدی دولت است و سازمان ثبت احوال در تحقق این اهداف، نقشی اثرگذار و تعیین‌کننده دارد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تصریح کرد: ارتقای زیرساخت‌های ثبت احوال زمینه‌ساز افزایش دقت، سرعت و شفافیت در ارائه خدمات و تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.

مظفری در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات کارکنان ثبت احوال، بر تداوم کوشش‌ها در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و صیانت هرچه بهتر از هویت ملی شهروندان تأکید کرد.