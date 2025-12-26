به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مطیع در جمع نمازگزاران گرگان به مناسبت هفته ثبت احوال و سوم دیماه، گزارشی از دستاوردهای یک سال اخیر این سازمان ارائه کرد و گفت: تحول دیجیتال در ثبت احوال، روند ارائه خدمات هویتی را متحول کرده است.
وی مهمترین اقدام سازمان ثبت احوال کشور در طول یک سال گذشته را صدور گواهیهای الکترونیک انحصار وراثت اعلام کرد و گفت: از چهارم مرداد ۱۴۰۴، نیاز به مراجعه به دادگاهها حذف شده و گواهیها مستقیماً به گوشی افراد ارسال میشود.
وی افزود: افرادی که قبل از این تاریخ فوت کردهاند نیز تنها با یک درخواست اولیه، بدون مراجعه حضوری، میتوانند گواهی خود را دریافت کنند.
مطیع همچنین از صدور الکترونیک ولادت از طریق بیمارستانها و تکمیل سامانه سهیم خبر داد و اظهار کرد: خدماتی مانند تغییر نام، گواهی فوت، پیشثبتنام کارت ملی و پیگیری مدارک را به صورت آنلاین ارائه میکند و نیاز به حضور فیزیکی مردم را کاهش داده است.
مدیرکل ثبت احوال گلستان به تجهیز و بازسازی ادارات شهرستانها اشاره کرد و گفت: هدف ما ارائه خدمات شایسته و سریع به مردم است.
وی درباره نقش دادههای جمعیتی در برنامهریزی و سیاستگذاری افزود: مرکز رصد جمعیت استان گلستان برای تحلیل و تولید محتوا در حوزه جمعیت ایجاد شد و دادههای آماری به سیاستگذاران کمک میکند.
مطیع از پروژه شناسایی مفاخر استان گلستان به عنوان دستاورد مهم دیگر یاد کرد و گفت: در چهار سال اخیر، دو هزار و ۵۰۰ نفر معرفی شدند و ۳۰۰ نفر بهعنوان مفاخر شناسایی شدند؛ اطلاعات آنها اکنون در سایت مفاخر گلستان در دسترس عموم قرار دارد.
