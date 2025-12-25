کریمی: نمایشگاه صنعت ساختمان؛ موتور محرک رونق تولید در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمی عصر پنجشنبه در نشست اطلاعرسانی برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان استان مرکزی اظهار کرد: بهرهگیری از مصالح و تجهیزات ساختمانی تولید داخل در پروژههای نهضت ملی مسکن، علاوه بر کاهش هزینههای حملونقل، موجب رونق تولید و افزایش رغبت سازندگان به خرید از واحدهای تولیدی این استان خواهد شد.
وی افزود: در وزارت راه و شهرسازی جلسات تخصصی برگزار و مقرر شد که اولویت مصرف مصالح ساختمانی و تجهیزات مورد نیاز پروژهها، بدون در نظر گرفتن برند یا کارخانه خاص، محصولات تولیدی هر استان باشد.
کریمی با بیان اینکه این تصمیم به دو دلیل اتخاذ شد، گفت: نخست برای رونق تولید در استانها و دوم بهمنظور کاهش هزینههای حملونقل که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، تأثیر بسزایی در کاهش قیمت تمامشده ساختمانها دارد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: سازندگان پروژههای مسکن ملی به دلیل حضور در مناقصات، ناچارند قیمت تمامشده را کنترل کنند و نمیتوان آنها را ملزم به استفاده از محصولات استان کرد.
کریمی افزود: برگزاری نمایشگاههای تخصصی فرصتی فراهم میکند تا پیمانکاران با تولیدات استان آشنا شوند و ارتباط مستقیم میان سازندگان و تولیدکنندگان برقرار شود.
وی با اشاره به نمونههای موفق این همکاری گفت: در حوزه سیم و کابل و همچنین پنجرههای یوپیویسی قراردادهای مهمی منعقد شده است. بهعنوان مثال، یکی از سازندگان برای ۲ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی با یک تولیدکننده پنجرههای یوپیویسی قراردادی به ارزش ۵۵ میلیارد تومان امضا کرده است که بخش عمده درآمد آن در این استان مصرف خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: در حال حاضر یک ابرپروژه با هشت و ۱۱۲ واحد در شهر اراک در حال اجرا است و علاوه بر آن، دو پروژه بزرگ دیگر با ظرفیت ۸ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران در دست اقدام است.
وی با اشاره به نقش بانکها در تکمیل این چرخه گفت: بانک مسکن اعلام آمادگی کرده است که با گشایش السی و ارائه اعتبارات، امکان خرید مصالح از واحدهای تولیدی را برای سازندگان فراهم کند، این اقدام موجب افزایش رغبت پیمانکاران به خرید از داخل این استان خواهد شد.
کریمی بیان کرد: نمایشگاههای تخصصی صنعت ساختمان بستری مناسب برای انعقاد قراردادهای بزرگ میان سازندگان و تولیدکنندگان هستند و حضور فعال واحدهای تولیدی در نمایشگاهها میتواند زمینهساز رونق تولید و افزایش سهم استان مرکزی در پروژههای ملی باشد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان تنها بازدید نیست، بلکه ایجاد فضای گفتگو و انعقاد قراردادهای واقعی میان سازندگان بنام کشور و واحدهای تولیدی استان است تا با شرایط رقابتی و انعطافپذیر، رونق تولید داخلی محقق شود.
کریمی گفت: قیمت مناسب و رقابتی، کیفیت ثابت محصول و توان تولید انبوه از جمله شاخصهایی است که میتواند سازندگان را به خرید از داخل استان ترغیب کند.
وی افزود: همچنین شرایط پرداخت نیز اهمیت ویژهای دارد بهگونهای که بخشی از هزینهها نقدی، بخشی اعتباری و بخشی نیز از طریق تهاتر با املاک سازندگان در نقاط مختلف کشور پرداخت شود.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: هرچه انعطافپذیری تولیدکنندگان و سازندگان بیشتر باشد، امکان شکلگیری قراردادهای بزرگ و پایدار افزایش خواهد یافت و این مهم میتواند به رونق تولید داخلی و افزایش سهم استان مرکزی در پروژههای ملی منجر شود.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: پیمانکاران موظفند مصالح مورد استفاده در پروژههای ساختمانی را مطابق نمونه تأییدشده تا پایان کار بهکار گیرند و در صورت تخلف، کارفرما میتواند پرداختها را متوقف کرده یا از صورتوضعیتها کسر کند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی در خصوص اهمیت نظارت بر پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: روند کار به این شکل است که پیمانکاران نمونهای از مصالح مورد استفاده را معرفی کرده و پس از بررسی و تأیید توسط دستگاه نظارت، آن نمونه مهر و امضا میشود، این نمونهها در اتاق مصالح نگهداری میشوند و پیمانکار موظف است تا پایان پروژه همان مصالح را با همان کیفیت اولیه خریداری و اجرا کند.
وی افزود: اگر در پروژهای مصالح غیراستاندارد یا خارج از نمونه تأییدشده به کار گرفته شود، کارفرما میتواند پیمانکار را ملزم به اصلاح کند در غیر این صورت هیچ پرداختی به پیمانکار انجام نمیشود و هزینهها از صورتوضعیتها کسر خواهد شد و این اهرمهای نظارتی برای اصلاح روندهای اشتباه وجود دارد و قابل اجرا است.
وی بیان کرد: نظارت دقیق بر کیفیت مصالح و اجرای صحیح قراردادها نه تنها موجب ارتقای کیفیت ساختوسازها میشود، بلکه اعتماد عمومی به پروژههای نهضت ملی مسکن را افزایش داده و زمینهساز رونق تولید مصالح استاندارد در استان خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: استفاده از فناوریهای نوین صنعتسازی در پروژههای نهضت ملی مسکن میتواند سرعت ساختوساز را افزایش دهد، کیفیت را ارتقا بخشد و هزینه تمامشده را کاهش دهد.
