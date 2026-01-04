  1. استانها
جودکی: ۷۰ درصد واحدهای نمایشگاه ساختمان به تولیدکنندگان اختصاص دارد

اراک- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ۷۰ درصد واحدهای نمایشگاه ساختمان به تولیدکنندگان اختصاص یافته که فرصت مناسبی برای ارتباط مستقیم پیمانکاران با تولیدکنندگان این استان است‌.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی ظهر یکشنبه در نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: موضوعات مربوط به قیمت و کیفیت در جلسات بررسی شده و با توجه به همکاری بلندمدت پیمانکاران با تأمین‌کنندگان، اختلافات موجود قابل مدیریت است.

وی افزود: هدف از برگزاری جلسات، انجام مذاکرات مستقیم با تولیدکنندگان و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی استان مرکزی است.

جودکی تصریح کرد: حضور پیمانکاران در نمایشگاه صنعت ساختمان باعث کاهش هزینه‌های حمل و نقل و افزایش بهره‌وری خواهد شد.

وی ادامه داد: منابع مالی موجود نیز برای حمایت از پیمانکاران ساختمانی قابل تخصیص است.

مدیرکل صمت استان مرکزی با بیان اینکه ۷۰ درصد واحدهای نمایشگاه ساختمان به تولیدکنندگان اختصاص دارد، گفت: نمایشگاه صنعت ساختمان، فرصتی برای ارتباط مستقیم پیمانکاران با تولیدکنندگان این استان فراهم کرده است.

وی افزود: حدود ۷۰ درصد واحدهای نمایشگاه به تولیدکنندگان اختصاص دارد و امکان خرید مستقیم و بدون واسطه برای پیمانکاران فراهم شده است.

گفتنی است؛ نمایشگاه صنعت ساختمان از سه‌شنبه هفته جاری تا جمعه برگزار می‌شود و فرصتی برای مذاکرات مستقیم پیمانکاران با تولیدکنندگان بدون واسطه فراهم خواهد کرد.

