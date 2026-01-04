جودکی: ۷۰ درصد واحدهای نمایشگاه ساختمان به تولیدکنندگان اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی ظهر یکشنبه در نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: موضوعات مربوط به قیمت و کیفیت در جلسات بررسی شده و با توجه به همکاری بلندمدت پیمانکاران با تأمین‌کنندگان، اختلافات موجود قابل مدیریت است.

وی افزود: هدف از برگزاری جلسات، انجام مذاکرات مستقیم با تولیدکنندگان و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی استان مرکزی است.

جودکی تصریح کرد: حضور پیمانکاران در نمایشگاه صنعت ساختمان باعث کاهش هزینه‌های حمل و نقل و افزایش بهره‌وری خواهد شد.

وی ادامه داد: منابع مالی موجود نیز برای حمایت از پیمانکاران ساختمانی قابل تخصیص است.

مدیرکل صمت استان مرکزی با بیان اینکه ۷۰ درصد واحدهای نمایشگاه ساختمان به تولیدکنندگان اختصاص دارد، گفت: نمایشگاه صنعت ساختمان، فرصتی برای ارتباط مستقیم پیمانکاران با تولیدکنندگان این استان فراهم کرده است.

وی افزود: حدود ۷۰ درصد واحدهای نمایشگاه به تولیدکنندگان اختصاص دارد و امکان خرید مستقیم و بدون واسطه برای پیمانکاران فراهم شده است.

گفتنی است؛ نمایشگاه صنعت ساختمان از سه‌شنبه هفته جاری تا جمعه برگزار می‌شود و فرصتی برای مذاکرات مستقیم پیمانکاران با تولیدکنندگان بدون واسطه فراهم خواهد کرد.