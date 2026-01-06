غراوی: صنعت ساختمان ایران هم‌ سطح استاندارد های جهانی است

میر محمد غراوی در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر نمایشگاه صنعت ساختمان که در استان‌ها برگزار می‌شود، محلی برای عرضه توانمندی شرکت‌ها و تولیدکنندگانی است که در حوزه مصالح ساختمانی و کالاهای مرتبط با این صنعت فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در این نمایشگاه‌ها، سازندگان، پیمانکاران، شهرداران و مجریان پروژه‌های عمرانی استان حضور پیدا کرده و با مشخصات فنی محصولات و فناوری‌های جدید آشنا می‌شوند؛ موضوعی که به طور مستقیم در به‌کارگیری این محصولات در پروژه‌های عمرانی تأثیرگذار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با اشاره به اهداف مهم صنعت ساختمان گفت: سبک سازی ساختمان‌ها، افزایش مقاومت در برابر زلزله و کاهش مصرف انرژی از مهم‌ترین رویکردهای فعلی ساخت‌وساز است و محصولات ارائه‌شده در این نمایشگاه‌ها دقیقاً در همین راستا طراحی و تولید شده‌اند.

غراوی تصریح کرد: با استفاده از این فناوری‌ها، می‌توان به سمت ساخت ساختمان‌های ایمن و مقاوم مطابق با استانداردهای جهانی حرکت کرد و خوشبختانه ایران در بسیاری از حوزه‌های صنعت ساختمان از جمله کاشی و سرامیک، سنگ، سیستم‌های سرمایش و گرمایش، سیستم‌های اطفای حریق، ایمنی و هوشمندسازی ساختمان، جزو کشورهای پیشرو به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: محصولات ارائه‌شده در این بخش‌ها از نظر کیفیت و فناوری با استانداردهای جهانی برابری می‌کند و نقش مؤثری در توسعه صنعت ساختمان کشور و استان خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار گیلان با اشاره به شرایط اقلیمی استان گفت: با توجه به اقلیم مرطوب و بارانی گیلان، استفاده از فناوری‌هایی مانند عایق‌های رطوبتی، ایزوگام، بلوک‌های ساختمانی مقاوم در برابر رطوبت و سایر تکنولوژی‌های محافظ ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که این موارد به‌خوبی در نمایشگاه عرضه شده‌اند.

غراوی در پایان خاطرنشان کرد: مهندسان، سازندگان و فعالان حوزه ساختمان می‌توانند با بازدید از این نمایشگاه، ضمن مقایسه فنی و قیمتی محصولات، بهترین گزینه‌ها را برای پروژه‌های خود انتخاب کرده و در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز گام بردارند.